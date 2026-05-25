/સુરતથી હચમચાવી દેતા CCTV આવ્યા, બાળક પર તૂટી પડ્યા રખડતા શ્વાન, લોકોએ છોડાવ્યો ન હોત તો...

Stray Dog Attack Surat : સુરતમાં રખડતા શ્વાનનો આતંક યથાવત જોવા મળ્યો. બેગમવાડીના તિરુપતિ માર્કેટમાં એક બાળક પર રખડતા શ્વાનોએ હુમલો કર્યો હતો. 4થી 5 શ્વાન એક નાનકડા બાળક પર તૂટી પડ્યા હતા, ત્યારે સ્થાનિકોએ માંડ માંડ જીવ બચાવ્યો હતો
Surat News : ગુજરાતમાં ફરી એકવાર રખડતા કૂતરાઓનો આતંક સામે આવ્યો છે. સુરતના રીંગરોડ વિસ્તારમાં આવેલા બેગમવાડીની તિરૂપતિ માર્કેટમાં રખડતા શ્વાનનો આતંક સામે આવ્યો હતો. માર્કેટના પાર્કિંગ વિસ્તારમાં ખરીદી કરવા આવેલી મહિલાના માસૂમ બાળક પર અચાનક રખડતા કૂતરાએ હુમલો કરતાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. લગભગ 40 સેકન્ડ સુધી કૂતરાઓએ બાળકને બચકા ભર્યા હતા.
સુરતના રીંગરોડ પરની આ ઘટના છે. એક માસુમ બાળક માર્કેટના પાર્કિંગ વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું, ત્યારે અચાનક ત્રણ રખડતા શ્વાન ત્યાં આવી ચઢ્યા હતા. શ્વાનોએ બાળક પર હુમલો કર્યો હતો, અને તેને નીચે પાડીને તેને બચકા ભરવાની શરૂઆત કરી હતી. શ્વાનોએ ક્રુરતાપૂર્વક બાળકને લોહીલુહાણ કરી મૂક્યો હતો.
કૂતરાએ બાળકને નિશાન બનાવવાની જાણ થતા જ આસપાસ હાજર લોકો દોડી આવ્યા અને બાળકને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સ્થાનિકોએ બાળકને કુતરાઓના શિકાર થતા બચાવ્યો હતો. આ ઘટનામાં બાળકને ઇજા પહોંચતા તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર શહેરમાં વધી રહેલા રખડતા શ્વાનોના આતંકનો મુદ્દો ગરમાવ્યો છે. આ કારણે સ્થાનિક વેપારીઓ અને લોકોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. તંત્ર સામે રખડતા શ્વાનોને કાબૂમાં લેવા માંગ ઉઠી છે. માર્કેટ વિસ્તારમાં અગાઉ પણ રખડતા કૂતરાઓના ટોળાં ફરતા હોવાની ફરિયાદો ઉઠી હતી, છતાં યોગ્ય કાર્યવાહી થતી નથી.