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સુરત: પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે કઠોળ અને અનાજમાં 15% સુધીનો તોતિંગ ભાવવધારો, વેપારમાં 70%નો કડાકો!

મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ અને યુદ્ધની અસર હવે ભારત સુધી પહોંચી રહી છે. પહેલા પેટ્રોલ-ડીઝલ અને ગેસ સુધી ંઆંચ પહોંચી અને હવે ધીરે ધીરે રોજબરોજની વસ્તુઓ પર પડતો માર જોવા મળી રહ્યો છે. પરિવહન  ખર્ચ વધવાના કારણે અને પાકમાં ઘટાડાના પગલે હવે રાજ્યમાં કઠોળ, દાળ અને અનાજના ભાવમાં તોતિંગ વધારો જોવા  મળ્યો છે.

Written ByViral Raval
Published: Jun 29, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:13 PM IST
સુરત: પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે કઠોળ અને અનાજમાં 15% સુધીનો તોતિંગ ભાવવધારો, વેપારમાં 70%નો કડાકો!
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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