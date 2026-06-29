/સુરત: પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે કઠોળ અને અનાજમાં 15% સુધીનો તોતિંગ ભાવવધારો, વેપારમાં 70%નો કડાકો!

પ્રશાંત ઢીવરે, સુરત: : પેટ્રોલ અને ડીઝલના આસમાને પહોંચેલા ભાવોની સીધી અસર હવે સામાન્ય માણસની થાળી પર જોવા મળી રહી છે. પરિવહન ખર્ચ (ટ્રાન્સપોર્ટ ભાડું) વધવાને કારણે અને પાકના ઉત્પાદનમાં થયેલા ઘટાડાને લીધે સુરત સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં કઠોળ, દાળ અને અનાજના ભાવમાં 12 થી 15 ટકાનો તોતિંગ વધારો નોંધાયો છે. જેના કારણે ગૃહિણીઓનું બજેટ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે.
જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓમાં કિલો દીઠ થયેલો ભાવવધારો
વેપારમાં 70% નો મોટો કડાકો, બજારોમાં મંદીનો માહોલ
આ અસહ્ય મોંઘવારીના કારણે કઠોળ અને અનાજના વેપાર પર ખૂબ જ માઠી અસર પડી છે. ગ્રાહકોની ખરીદશક્તિ ઘટતા બજારમાં ભારે મંદી જોવા મળી રહી છે.વેપારીઓ પણ ભારે વ્યથા અનુભવી રહ્યા છે. જે વેપારીઓની દુકાનેથી અગાઉ દિવસ દરમિયાન 100 થી વધુ અનાજની બોરીઓનું વેચાણ થતું હતું, ત્યાં હવે માંડ 20 થી 25 બોરીઓ વેચાઈ રહી છે. ખરીદીમાં સીધો 70% નો ઘટાડો નોંધાયો છે.
ગ્રાહકોએ ખરીદી પર મૂક્યો કાપ
મોંઘવારીથી ત્રસ્ત લોકો હવે માત્ર ઘરમાં જેટલું અત્યંત જરૂરી હોય તેટલું જ કઠોળ અને અનાજ ખરીદી રહ્યા છે. જથ્થાબંધ ખરીદી કરવાનું લોકોએ હાલ પૂરતું ટાળ્યું છે. હાલની પરિસ્થિતિને જોતા વેપારીઓ અને ગૃહિણીઓ બંને એકસૂરે સરકાર પાસે માગ કરી રહ્યા છે કે આ વધતા જતા ભાવો પર વહેલી તકે અંકુશ લાવવામાં આવે અને જનતાને રાહત આપવામાં આવે.
પ્રશ્ન 1: મિડલ ઈસ્ટ સંકટના પગલે કઠોળ અને અનાજના ભાવમાં કેટલો વધારો નોંધાયો છે?
જવાબ: અંદાજે 12થી 15 ટકા સુધીનો રાજ્યમાં ભાવ વધારો જોવા મળ્યો છે.
પ્રશ્ન 2: ભાવ વધારાનું મુખ્ય કારણ શું ગણી શકાય?
જવાબ: મિડલ ઈસ્ટ સંકટના પગલે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધતા પરિવહન ખર્ચમાં વધારો થયો અને પાક ઉત્પાદનમાં ઘટાડો.
પ્રશ્ન 3: ઘઉ અને ચોખાના ભાવમાં કેટલો વધારો થયો?
જવાબ: ઘઉના ભાવ 28થી વધીને 32 રૂપિયા થયા અને ચોખાનો ભાવ 40 રૂપિયાથી વધીને 52 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થયો.
પ્રશ્ન 4: તુવેરની દાળ અને બાજરીના ભાવમાં કેટલો વધારો થયો?
જવાબ: તુવેર દાળ 86 રૂપિયાથી વધીને 91 રૂપિયા પ્રતિ કિલો અને બાજરી 26 રૂપિયા પ્રતિ કિલોથી 29 રૂપિયા થઈ.
પ્રશ્ન 5: ખાંડના ભાવ કેટલો વધારો નોંધાયો?
જવાબ: ખાંડના ભાવ 42 રૂપિયાથી વધીને 44 રૂપિયા પ્રતિ કિલો આસપાસ થયા.
પ્રશ્ન 6: તેલના ભાવમાં કેટલો વધારો નોંધાયો?
જવાબ: છેલ્લા એક મહિનામાં તેલના ભાવમાં લગભગ 30 રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો વધારો નોંધાયો.
પ્રશ્ન 7: મોંઘવારીની વેપાર પર શું અસર પડી રહી છે?
જવાબ: વેપારમાં આશરે 70 ટકા જેટલો કડાકો જોવા મળ્યો છે.