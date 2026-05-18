/Breaking News : સુરતમાં ભાજપના યુવા નેતાની જાહેરમાં હત્યા

Surat BJP Leaders Son Murdered: સુરત શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી રહી છે. સુરત શહેરમાં વધુ એક હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. ભાજપના કાર્યકર્તાની જાહેરમાં ચપ્પુના ઘા ઝીંકીને હત્યા કરવામાં આવી છે. મૃતક ભાજપના નેતાના લીધે આરોપીઓના પાસા થયા હોવાની આરોપીને શંકા હતી, તેથી ઉધના રોડ નંબર 6માં જય દલાલ નામના યુવકની સરેઆમ હત્યા કરવામાં આવી છે. ત્રણ જેટલા ઈસમો દ્વારા જીવલેણ હુમલો કરાયો હતો.
ડિંડોલીના રહેવાસી જય દલાલ નામના યુવકનુ સારવાર દરમ્યાન યુવકનું મોત નિપજ્યું છે. જય દલાલ ભાજપનો કાર્યકર્તા છે. તેમજ અગાઉ ભાજપનો બુથ પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યો છે. ત્યારે પરિવારે હત્યારા સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. સાથે જ પરિવારે મિલિંદ, ચકલી, પંકજ પાટીલ પર હત્યાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ઉધના પોલીસે આ બાબતે તપાસ શરૂ કરી છે.