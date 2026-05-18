Breaking News : સુરતમાં ભાજપના યુવા નેતાની જાહેરમાં હત્યા

Surat BJP Leaders Son Murdered: સુરત શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી રહી છે. સુરત શહેરમાં વધુ એક હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. ભાજપના કાર્યકર્તાની જાહેરમાં ચપ્પુના ઘા ઝીંકીને હત્યા કરવામાં આવી છે. મૃતક ભાજપના નેતાના લીધે આરોપીઓના પાસા થયા હોવાની આરોપીને શંકા હતી, તેથી ઉધના રોડ નંબર 6માં જય દલાલ નામના યુવકની સરેઆમ હત્યા કરવામાં આવી છે. ત્રણ જેટલા ઈસમો દ્વારા જીવલેણ હુમલો કરાયો હતો. 

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 18, 2026, 11:25 AM IST|Updated: May 18, 2026, 12:49 PM IST
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

