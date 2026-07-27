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Surat: લોકો ચડતા હતા અને BRTS બસના ડ્રાઈવરે બસ ભગાવી મૂકી, મુસાફરો નીચે પછડાયા, Viral Video 

Surat BRTS Viral Video: સુરત શહેરમાં બીઆરટીએસ બસની સવારી જોખમી જોવા મળી. પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં બીઆરટીએસની બસમાં હજુ તો મુસાફરો ચડી રહ્યા હતા અને ડ્રાઈવરે બસ ભગાવી મૂકતા મુસાફરો નીચે પટકાયા. આ ઘટનાનો વીડિયો પણ ખુબ વાયરલ થયો છે. ઘટના સામે આવ્યા બાદ જવાબદાર ડ્રાઈવર પર કાર્યવાહી પણ થઈ છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 27, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:33 PM IST
Surat: લોકો ચડતા હતા અને BRTS બસના ડ્રાઈવરે બસ ભગાવી મૂકી, મુસાફરો નીચે પછડાયા, Viral Video 
Image Credit: video grab AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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