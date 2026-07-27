/Surat: લોકો ચડતા હતા અને BRTS બસના ડ્રાઈવરે બસ ભગાવી મૂકી, મુસાફરો નીચે પછડાયા, Viral Video 

ચેતન પટેલ, સુરત: સુરતનો એક એવો વીડિયો સામે આવ્યો છે જે જોઈને હચમચી જવાય. BRTS બસમાં મુસાફરો ચડી રહ્યા હતા અને ડ્રાઈવરે બસ ચલાવી મારતા દરવાજો ખુલ્લો હતો અને મુસાફરો નીચે પટકાયા. આ ઘટના બાદ હવે જવાબદાર સામે કાર્યવાહીની પણ માંગ ઉઠી છે.
મળતી માહિતી મુજબ સુરતના પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં BRTS જંકશન પર રોજની જેમ જ મુસાફરોની ભીડ હતી. એક બસ આવી અને મુસાફરો તે બસમાં ચડવાની કોશિશ કરતા હતા ત્યાં અચાનક બસ ડ્રાઈવરે બસને ભગાવવા માંડી. દરવાજો બંધ થતા વૃદ્ધનો હાથ તેમાં ફસાઈ ગયો અને રસ્તા પર પડ્યા હતા. બસમાં ચડતા અન્ય બે યુવકો પણ આ વૃદ્ધ વ્યક્તિ પર પડ્યા હતા.
બસની ફ્રિક્વન્સી ઓછી હોવાથી ભીડ વધી
પર્વત પાટીયા પાસે મુસાફરોની ભીડ વધુ રહેતી હોય છે. લાંબા સમયથી બસ ન આવતા મુસાફરોની ભારે ભીડ હતી. બસ આવતા જ મુસાફરોએ બસમાં બેસવા માટે દોટ મૂકી હતી. મુસાફરો ચડવાની કોશિશ કરતા હતા અને અચાનક ડ્રાઈવરે બસ ભગાવી મૂકી. બસ ચાલુ થઈ જતા બારણું ખુલ્લું હતું તે બંધ થઈ જતા વૃદ્ધનો હાથ તેમાં ફસાઈ ગયો હતો.
જો કે ત્યારબાદ બસને તરત જ રોકી દેવામાં આવતા સદનસીબે કોઈને ઈજા બહુ થઈ નથી. પરંતુ આ ઘટનાનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ થઈ રહ્ય છે. મુસાફરોમાં એવો આક્રોશ પણ છે કે વહીવટી તંત્ર બસોની સંખ્યા વધારવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યું છે. જેના કારણે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. બસોની અછતના કારણે સ્ટેશન પર અવ્યવસ્થાનો માહોલ સર્જાયો હતો. મુસાફરોએ સમયસર બસ સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવાની માંગણી કરી. બસ ચાલકે વધુ ઝડપે બસ હંકારી રહ્યો હોવાનો પણ આક્ષેપ થયો.
ડ્રાઈવર સસ્પેન્ડ
ઘટનાને પગલે બીઆરટીએસ બસના ડ્રાઈવર ઝાકીર મનસૂરીને તરત સસ્પેન્ડ કરાયો છે. બીઆરટીએસના ચેરમેન મનિષ પટેલે કહ્યું કે બીજી વાર આ રીતની ઘટના ન બને તેની તકેદારી રાખવામાં આવશે. ભારે વરસાદના કરાણે બસની બેટરીઓ બગડી ગઈ હતી. 12 નંબરનારૂટ ની બસ 37 છે જે પૈકી હાલ 25 કાર્યરત છે. ઓએનજીસીથી સરથાણા બસ જાય છે. ડ્રાઈવરને બ્લેકલીસ્ટ પણ કરાયો છે. બસ ના દરવાજા બંધ થયા બાદ તે રનિંગ પકડે છે. ડ્રાઈવરનો એક્સીલીટર પર પગ મુકાઈ ગયો હતો.