સોશિયલ મીડિયાની એક 'સ્ટોરી' એ ખોલ્યો લૂંટેરી દુલ્હનનો ખેલ: યુવકની પત્ની બીજા સાથે લગ્ન મંડપે જોવા મળી!
Surat News: આજના સમયમાં સોશિયલ મીડિયા જેટલું ઉપયોગી છે, એટલું જ ગુનેગારોને પકડવા માટે હથિયાર પણ સાબિત થઈ રહ્યું છે. ફેસબુક પર મુકાયેલી એક લગ્નની સ્ટોરીની પોસ્ટે સુરતના પાસોદરા વિસ્તારના એક યુવક સાથે થયેલી છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. 1.70 લાખ રૂપિયામાં જે યુવતી સાથે લગ્ન કર્યા હતા, તે યુવતી ગણતરીના દિવસોમાં ભાગી છૂટી અને બીજા સાથે લગ્ન કરતા ઝડપાઈ ગઈ છે.
Surat News: સુરત જિલ્લાના પાસોદરા વિસ્તારમાં રહેતા એક પ્રૌઢ (યુવક) લાંબા સમયથી લગ્ન માટે કન્યાની શોધમાં હતા. આ દરમિયાન તેમનો સંપર્ક કમલેશ રામ કમાણી નામના વચેટિયા સાથે થયો હતો. કમલેશે લગ્ન કરાવી આપવાની ખાતરી આપી અને કન્યાના પરિવારના ખર્ચ પેટે 1.70 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી. યુવકે સુખી સંસારની આશાએ આ રકમ ચૂકવી દીધી હતી. ત્યારબાદ, જસદણના એક મંદિરમાં કાયદેસરની વિધિ સાથે યુવકના લગ્ન કરાવવામાં આવ્યા હતા. લગ્ન બાદ દુલ્હન ઘરે આવી હતી, પરંતુ થોડા જ દિવસોમાં આયોજનબદ્ધ રીતે તે ઘરેથી ગુમ થઈ ગઈ હતી.
ફેસબુક પોસ્ટે ભાંડો ફોડ્યો
પત્ની અચાનક ગુમ થઈ જતાં યુવક ચિંતિત હતો. આ દરમિયાન વચેટિયા કમલેશે તેને એવું કહીને ગુમરાહ કર્યો હતો કે, "તારો પુત્ર બીમાર છે, તું ત્યાં પહોંચ." પરંતુ સત્ય કંઈક અલગ જ હતું. યુવકના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો જ્યારે તેણે ફેસબુક પર એક નવી અપલોડ થયેલી સ્ટોરી જોઈ. આ ફોટામાં તેની પત્ની બીજા એક યુવક સાથે દુલ્હનના વેશમાં લગ્ન કરી રહી હતી. આ ફોટા જસદણના એ જ મંદિરમાં લેવામાં આવ્યા હતા જ્યાં યુવકના લગ્ન થયા હતા. આ જોઈને યુવકને સમજાયું કે તે એક મોટી 'લૂંટેરી દુલ્હન' ગેંગનો શિકાર બન્યો છે.
પોલીસ કાર્યવાહી અને ધરપકડ
પોતાની સાથે થયેલી છેતરપિંડીની વિગતો સાથે યુવકે તાત્કાલિક લસકાણા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ વચેટિયા કમલેશ રામ કમાણીએ લગ્ન માટે ₹1.70 લાખ પડાવ્યા હતા. લગ્ન બાદ દુલ્હન ઘરેણાં અને કિંમતી સામાન લઈને ફરાર થઈ ગઈ હતી. ટોળકી આ જ રીતે અનેક યુવકોને નિશાન બનાવતી હોવાની આશંકા છે.
નોંધનીય છે કે, ઘટનાની ગંભીરતા જોતા સરથાણા પોલીસે તપાસ તેજ કરી હતી અને ગણતરીના કલાકોમાં જ આ 'લૂંટેરી દુલ્હન'ની ધરપકડ કરી લીધી છે. હાલ પોલીસ વચેટિયા કમલેશ અને આ ટોળકીમાં સામેલ અન્ય સભ્યોની શોધખોળ કરી રહી છે.
