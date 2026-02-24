Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSurat

ગુજરાતના ગામનું નામ નહિ બદલાય તો વાંઢા રહી જશે યુવાનો, લગ્ન માટે કોઈ દીકરી દેતું નથી, ગામનું નામ લેવામાં શરમ આવે છે!

Gujarat Chudel Village : સુરતના માંડવીમાં આવેલું ચુડેલ ગામનું નામ બદલીને ચંદનપુર કરવા માટે સ્થાનિકોએ અનેકવાર રજૂઆતો કરી છે, આ ગામનું નામ લેવામાં ખુદ ગામવાસી ક્ષોભ અનુભવે છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 24, 2026, 10:30 AM IST
  • સુરતના માંડવીમાં આવેલ ચુડેલ ગામનું નામ લેતા શરમ અનુભવાય છે
  • લોકો સામાજિક પ્રંસગોમાં ગામના નામથી મશ્કરીનું કારણ બને છે 
  • લોકોએ જાતે જ ગામના બહાર ચંદનપુરનું બોર્ડ મારી દીધું 

Surat News : ગુજરાતના કેટલાય ગામોની અનોખી કહાની છે. પરંતું તેમાં એક ગામ એવુ છે, જેનું નામ લેવામાં ખુદ ત્યા રહેતા લોકોને શરમ આવે છે. આ ગામનું નામ એવું છે કે, અહી કોઈ દીકરી દેતુ નથી. તો ગામનું નામ સાંભળીને વહુ બનીને આવવા તૈયાર નથી. આ કારણે આ કારણે આ ગામના લોકો અનેકવાર નામ બદલવા માંગ કરી છે. પરંતુ તેમની ફરિયાદો સરકારી ઓફિસોમાં અભરાઈએ ચઢી જાય છે. 

સુરતના માંડવી તાલુકમાં આવેલા આ ગામનું નામ છે ચુડેલ. લગભગ 1200 લોકોની વસ્તી ધરાવતું આ નાનકડું ગામ છે. ગામની 100 ટકા વસ્તી આદિવાસીઓની છે. આ ગામનું નામ ચુડેલ કેવી રીતે પડ્યું તેની તો ગામવાસીઓને ખબર નથી, પરંતું હાલ તમામ ગામવાસીઓ આ નામને કારણે પરેશાન છે. તેઓ નામ બદલવા માંગ કરી રહ્યાં છે. તેઓ ચુડેલને બદલે ગામનું નામ ચંદનપુર પડે તેવી અનેક જગ્યાઓએ રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ચુડેલ ચંદનપુર ક્યારે બનશે
જો આ ગામનું નામ નહિ બદવાય તો અહીંના યુવાનો વાંઢા રહી જશે. આ ગામના યુવાનોને કોઈ દીકરી નથી દેતું, કોઈ વહુ બનીને આવવા તૈયાર નથી. કારણ કે, આ ગામનું નામ લેવામાં દરેકને શરમ આવે છે. ખુદ ગામના લોકોને પણ પોતાનુ નામ બોલવામાં શરમ અનુભવાય છે. ચુડેલ ગામ.. નામ લેવામાં પણ શરમ આવે છે. ચુડેલ એટલે ડાકણ. અને કોઈ ગામનું નામ ચુડેલ કેવી રીતે હોઈ શકે. તેમાં પણ જો કોઈ વ્યક્તિ કે જગ્યા પર ચુડેલ શબ્દનું ગ્રહણ લાગી જાય તો આજીવન મુશ્કેલી થઈ જાય છે. 

ગામના લોકો ગામના નામથી કંટાળી ગયા છે. ને સરકારને આજીજી કરી રહ્યા છે કે ગામનું નામ બદલો તો સારું. આ માટે તેઓએ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર સુધી વિનંતી કરી છે. તેઓનું કહેવું છે કે, જ્યારે બીજા ગામના લોકો અમારા ગામનું નામ સાંભળે છે તો તેઓને ડર લાગે છે. તેથી આ ગામનું નામ ચંદનપુર કરવામાં આવે છે. 

ચુડેલ નામ કેવી રીતે આવ્યું?
આ ગામનું નામ ચુડેલ કેવી રીતે પડ્યું, તેની કોઈને કબર નથી. ગામલોકો કહે છે કે, અમને કોઈ અમારા ગામનું નામ પૂછે છે તો અમે પાડોશના ગામનું નામ આપીએ છીએ. બસમાં જતા સમયે ટિકિટ લેવી હોય તો પણ બાજુના ગામના નામની ટિકિટ લઈ લઈએ છીએ. 

સિંગતેલના ભડકે બળતા ભાવ વચ્ચે જાણો એ ગુજરાતી પદ્માબાપા વિશે જેણે સૌરાષ્ટ્રને મગફળી ખેતી કરતા કર્યા

ગામના લોકોની અસલી સમસ્યા તો એ છે કે, બહારના જે પણ લોકો ગામનું નામ ચુડેલ સાંભળે છે તો તેની મજાક ઉડાવે છે. સામાજિક પ્રસંગોમાં પણ આ ગામ મજાકનું પાત્ર બને છે. અહીં રહેતા લોકોની મજાક ઉડાવાય છે. તેથી અનેક લોકો ચુડેલ ગામમાં પોતાની દીકરી આપતા નથી. લોકો પોતાના સંતાનોનું સગપણ ચુડેલ ગામમાં કરતા અચકાય છે. આ કારણ ગામના લોકોને પોતાના સંતાનોની ચિંતા કોરી ખાય છે. 

મહિલાઓને બોલવામાં વધુ તકલીફ 
ગામના સરપંચ મનસુખભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, ગામનું નામ બોલવામાં મહિલાઓને સૌથી વધુ સંકોચ અનુભવાય છે. ચુડેલ શબ્દના કારણે મહિલાઓ ગામનું નામ લેતા અચકાય છે. તેથી અમે બહેનોની લાગણીને ધ્યાન રાખીને નામ બદલવા આજીજી કરી રહ્યાં છીએ. તો એક મહિલા કહે છે કે, અમે લોકોને કહીએ કે અમે ચુડેલ ગામથી આવ્યા છીએ, તો લોકો અમારી મજાક ઉડાવે છે. 

કંટાળીને ગામનું બોર્ડ બદલી નાંખ્યું 
આ કારણે હવે ગામના લોકો કંટાળી ગયા છે. તેઓએ ગામનું નામ બદલવા અનેક જગ્યાઓએ રજૂઆત કરી છે. એટલું જ નહિ, ગામના લોકોએ જાતે જ ગામની બહાર ચંદનપુરના પાટિયા મારી દીધા છે. પરંતુ દુવિધા એ છે કે, સરકારી ચોપડે તો નામ ચુડેલ છે. તેથી ગામના લોકો નામ બદલવા અપીલ કરી રહ્યાં છીએ. 

ગુજરાતમાં એક નહિ, બે ચુડેલ ગામ છે 
હવે તમને સાંભળવામાં રસપ્રદ લાગશે, પરંતું ગુજરાતમાં એક નહિ, બે ચુડેલ ગા છે. છોટાઉદેપુરના જેતપુર પાવી તહસીલમાં ચુડેલ નામનું એક ગામ છે. સ્થાનિક રહીશોના જણાવ્યાં મુજબ અહીં કોઈ ચૂડેલ નહતી પરંતુ વર્ષો પહેલા અહીં ચૂડીઓ બનતી હતી. ચૂડી એટલે કે બંગડીઓનો વેપાર થતો હતો. આથી આ ગામનું નામ ચુડેલ પડ્યું છે. ચુડેલ નામનું બીજુ ગામ સુરતના માંડવી તાલુકામાં પણ છે જેનું નામ બદલવાનો પ્રસ્તાવ ત્યાના સાંસદ પ્રભુ વસાવાએ જિલ્લા પંચાયતમાં અરજી કરી કર્યો હતો. આ અંગે સંસદમાં પણ રજૂઆત થઈ હતી. પરંતુ આ બાબત રાજ્ય સરકાર હસ્તક હોવાથી ગુજરાત સરકાર સામે પણ પછી રજૂઆત થઈ હતી. ચુડેલ ગ્રામ પંચાયતે ગામનું નામ ચંદનપુર કરવાની અપીલ કરી હતી.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

