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સુરત સિવિલમાં તબીબોની કમાલ: બાળકના ગળામાંથી આરપાર નીકળેલો સળિયો સફળતાપૂર્વક બહાર કઢાયો, મળ્યું નવજીવન

Surat News: સુરતના ઊન પાટિયા વિસ્તારમાં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક કિશોર બિલ્ડિંગ પરથી નીચે પતકાતાં લોખંડનો સળિયો તેના ખભાના ભાગેથી ઘૂસીને મોઢા અને ગળામાંથી આરપાર નીકળી ગયો હતો. સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબોની ટીમે ભારે જહેમત બાદ 3 કલાક લાંબી જટિલ સર્જરી કરીને આ સળિયો સફળતાપૂર્વક બહાર કાઢ્યો છે અને બાળકનો ચમત્કારિક બચાવ થયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 26, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:43 PM IST
સુરત સિવિલમાં તબીબોની કમાલ: બાળકના ગળામાંથી આરપાર નીકળેલો સળિયો સફળતાપૂર્વક બહાર કઢાયો, મળ્યું નવજીવન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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