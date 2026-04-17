ગુજરાતી ન્યૂઝSuratદીકરીના આંસુ જોઈ ના શકી માતા! કહ્યું; મારી દીકરી ભલે હારે પણ તે રૂપિયાની લોભી નથી

દીકરીના આંસુ જોઈ ના શકી માતા! કહ્યું; "મારી દીકરી ભલે હારે પણ તે રૂપિયાની લોભી નથી"

Surat Congress Candidate Money Controversy: સુરતના વોર્ડ નંબર 18માં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સંજય રામાનંદી દ્વારા અચાનક ઉમેદવારી પરત ખેંચી લેવામાં આવતા સ્થાનિક રાજકારણમાં ભૂકંપ આવ્યો છે. આ ઘટના બાદ સોશિયલ મીડિયા પર એક વૃદ્ધાનો વીડિયો તેજીથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તેમણે સંજય રામાનંદી સામે ગંભીર આક્ષેપો કરી પોતાનો આક્રોશ ઠાલવ્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:44 AM IST
  • સુરત વોર્ડ-18ના કોંગ્રેસ ઉમેદવાર સામે ભારે રોષ 
  • રોષ વ્યક્ત કરતા વૃદ્ધાનો વીડિયો થયો વાયરલ
  • વોર્ડ-18ના કોંગ્રેસ ઉમેદવાર છે સંજય રામાનંદી
  • સંજલ રામાનંદીએ ઉમેદવારી પરત ખેંચી લેતા આક્રોશ

દીકરીના આંસુ જોઈ ના શકી માતા! કહ્યું; "મારી દીકરી ભલે હારે પણ તે રૂપિયાની લોભી નથી"

Surat Congress Candidate Money Controversy: સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 18 (લિંબાયત-પરવત કુંભારિયા) માં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સંજય રામાધર રામાનંદીએ છેલ્લી ઘડીએ ફોર્મ પાછું ખેંચી લેતા પક્ષ અને સાથી ઉમેદવારો સાથે મોટો દગો થયો છે. આ ઘટનામાં સૌથી વધુ આઘાત મહિલા ઉમેદવાર પ્રકૃતિ નરેશ રાઠોડને લાગ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર કોંગ્રેસ ઉમેદવારની એક માતાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેમાં તેમણે સંજય રામાનંદી સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે.

શું છે સમગ્ર વિવાદ?
સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 18માં કોંગ્રેસે સંજય રામાનંદીને ટિકિટ આપી હતી, પરંતુ કોંગ્રેસ ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચી લેતા પાર્ટી મુશ્કેલીમાં મુકાઈ છે. સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચાઈ રહ્યું છે કે આ કોઈ રાજકીય દબાણ અથવા આંતરિક ગોઠવણનું પરિણામ હોઈ શકે છે. જોકે, પાયાના કાર્યકરો અને જે પરિવારો વર્ષોથી પક્ષ સાથે જોડાયેલા છે, તેઓ આ નિર્ણયને વિશ્વાસઘાત ગણાવી રહ્યા છે.

'અમે સાથ આપ્યો, પણ તેમણે દગો કર્યો'
વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં કોંગ્રેસ ઉમેદવા રડી પડતા તેની માતા દીકરીની વેદનાને જાણી અત્યંત ભાવુક અને રોષે ભરાયેલા જોવા મળી રહી છે. તેમણે પોતાની આપવીતી જણાવતા કહ્યું કે, "અમે હંમેશા કોંગ્રેસ અને સંજય રામાનંદીનો સાથ આપ્યો છે, પરંતુ જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે તેમણે મારા સંતાનોનું ધ્યાન રાખ્યું નથી." ઉમેદવારી પરત ખેંચવાના નિર્ણયથી નારાજ આ વૃદ્ધાએ ઉમેદવારની વિશ્વસનીયતા પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે.

‘મારી પોરી જીતે કે ન જીતે, પણ પૈસાની લુચ્ચી નથી, ઇજ્જતવાળી છે’
પોતાની દીકરીને ચોધાર આંસુએ રડતી જોઈને  માતાનો સંયમ તૂટી ગયો હતો. તેમણે જાહેરમાં આક્રોશ ઠાલવતા સંજય રામાનંદી પર પૈસા માટે વેચાઈ જવાનો અને એક મધ્યમવર્ગીય દીકરીની મહેનત પર પાણી ફેરવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ઉમેદવારની માતાએ ભારે હૈયે કહ્યું કે, આજે સંજયે મારી પોરીનું માન ન રાખ્યું. મેં આ માણસ માટે કેટલી મહેનત કરી હતી, તમને ખબર છે? લોકસભાની ચૂંટણી વખતે મેં એની ઈજ્જત રાખેલી, એના માટે દેવ-દેરા કરી કરીને હું મરી ગઈ, પણ આજે એણે જ મારી દીકરી અને મારા દીકરાને રડાવ્યા છે.

 

દીકરીની આબરૂ રૂપિયા કરતા વ્હાલી
આ વીડિયોમાં માતાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમની દીકરી સિદ્ધાંતો માટે લડી રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે મારી દીકરી ભલે હારે પણ તે પૈસાની લોભી નથી. તેને પોતાની આબરૂ વ્હાલી છે. રૂપિયા માટે થઈને આ રીતે મેદાન છોડી દેવું એ વફાદાર કાર્યકરો સાથે અન્યાય છે." માતાએ સોદાબાજીના ગંભીર આક્ષેપો કરતા કહ્યું કે, આજે એમની પાસે પૈસાવાળા છે એટલે આ ખેલ ખેલ્યો છે. મારી પોરી વગર પૈસાની છે, એટલે એણે આવું કર્યું? જો મારી દીકરી પૈસા લઈને ખસી ગઈ હોત, તો તમે બધા અમને મારવા કે લડવા ન આવત? પણ મારી પોરી એવી નથી. મારી પોરી ભલે જીતે કે ન જીતે, પણ તે પૈસાની લુચ્ચી નથી, તે ઇજ્જતવાળી છે. આજે એણે એના મા-બાપની આબરૂ રાખી છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

gujaratsuratSurat CongressCongress CandidateMoney ControversyGujarat Congress CandidateMoney Controversy IssueWard 18allegations

