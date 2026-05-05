/સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચની મોટી સફળતા : SBI બેંકમાં 50 લાખની લૂંટના બે આરોપી UP થી પકડાયા

Surat SBI Bank Robbery : સુરત લૂંટ કાંડનો ભેદ ઉકેલાયો છે. વરાછા વિસ્તારની એસબીઆઈ બેંકમાં થયેલી 50 લાખની લૂંટના કેસમાં સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે ઉત્તર પ્રદેશના ગોંડાથી બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. હવે તેમની પૂછપરછમાં મોટા ખુલાસા થશે
Surat News : સુરતની SBI બેંકમાંથી 50 લાખની લૂંટકાંડના આરોપી આખરે પકડાઈ ગયા છે. ઉત્તરપ્રદેશના ગોંડાથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચે બે આરોપી દબોચ્યા છે. શુભમસિંહ 50 લાખની લૂંટનો મુખ્ય આરોપી છે. તો શુભમસિંહને આશરો આપનાર મિત્ર વિકાસસિંહની પણ ધરપકડ કરાઈ છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે.
શુભમસિંહ અયોધ્યાના એક આશ્રમમાં છુપાયો હતો
સુરત એસબીઆઈ લૂંટકાંડના મુખ્ય આરોપીઓમાંના એક શુભમ સિંહને સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે દબોચી લીધો છે. મહત્વનું છે કે, લૂંટ બાદ શુભમસિંહ રાયબરેલી પહોંચ્યો હતો. જ્યાંથી તેના મિત્ર વિકાસે શુભમને અયોધ્યામાં એક મહંતને ત્યાં છુપાવવા મોકલ્યો હતો. .ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ આરોપીની રાયબરેલી સ્થિત જૂતાની દુકાને ગ્રાહક બનીને આવી હતી. ત્યારબાદ ગોંડા સુધી પીછો કરીને આખરે દબોચી લીધો હતો.
આરોપી વિકાસસિંહની હાલમાં જ સગાઈ થઈ હતી
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે વિકાસસિંહની તાજેતરમાં જ સગાઈ થઈ હતી. વિકાસસિંહ રાયબરેલીમાં કૃષિવિભાગમાં કોન્ટ્રાક્ટ પર ફરજ બજાવતો હતો અને તેની જૂતાની દુકાન પણ છે. પકડાયેલો મુખ્ય આરોપી શુભમસિંહ મૂળ બિહારના કાશીરામ કોલોનીનો રહેવાસી છે અને રાયબરેલીમાં વિકાસની દુકાન પાસે જ પોતાની દુકાન ચલાવતો હતો.
કોર્ટે બંને આરોપીઓના ૩ દિવસના ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મંજૂર કરતા સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ તેમને લઈને ગુજરાત રવાના થઈ છે. સુરત પોલીસ હવે આ લૂંટના નાણાં ક્યાં છે અને અન્ય કેટલા લોકો આ ગુનામાં સામેલ છે તે દિશામાં સઘન પૂછપરછ હાથ ધરશે.