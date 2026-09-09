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DNA મેચ થતાં પાપ છતું થયું! બે વર્ષ બાદ ખુલ્યો માસૂમ બાળકીના મોતનો ભેદ, સાવકા પિતાએ આચર્યું હતું દુષ્કર્મ

વિશ્વાસ એક એવો શબ્દ જેના પર આખી દુનિયા ટકેલી છે...પણ જ્યારે આ જ વિશ્વાસનું લોહી થઈ જાય, ત્યારે માણસાઈ પરથી ભરોસો ઊઠી જાય છે...સુરતમાંથી એક એવી કાળજું કંપાવી દેનારી ઘટના સામે આવી છે, જેને સાંભળીને તમારી આંખોમાં આક્રોશ અને હૃદયમાં ધ્રુજારી આવી જશે

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 09, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:19 PM IST
DNA મેચ થતાં પાપ છતું થયું! બે વર્ષ બાદ ખુલ્યો માસૂમ બાળકીના મોતનો ભેદ, સાવકા પિતાએ આચર્યું હતું દુષ્કર્મ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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