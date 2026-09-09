/DNA મેચ થતાં પાપ છતું થયું! બે વર્ષ બાદ ખુલ્યો માસૂમ બાળકીના મોતનો ભેદ, સાવકા પિતાએ આચર્યું હતું દુષ્કર્મ

ચેતન પટેલ, સુરતઃ સુરતમાંથી એક એવો ચોંકાવનારો અને રૂંવાડા ઉભા કરી દેનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેને સાંભળીને સંબંધો પરથી વિશ્વાસ ઉઠી જશે...બે વર્ષ પહેલાં જે ઘટનાને સામાન્ય અકસ્માત મોત ગણીને ફાઈલ બંધ થવા જઈ રહી હતી, તેનું જ્યારે અસલી સત્ય સામે આવ્યું ત્યારે પોલીસ પણ હબકી ગઈ.
બે વર્ષ જૂના મોતનો સનસનીખેજ ખુલાસો
એક 13 વર્ષની સગીર બાળકીના મોત પાછળ કોઈ અકસ્માત નહીં, પણ તેના જ સાવકા પિતાની હેવાનીયત જવાબદાર હતી...વિજ્ઞાન અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટે બે વર્ષ બાદ આ નરાધમ પિતાના પાપનો ઘડો ફોડી નાખ્યો છે...
નરાધમ નીકળ્યો સાવકો પિતા
આ ઘટના સુરતના અઠવાલાઇન્સ વિસ્તારની છે, જ્યાં કાયદાના લાંબા હાથે બે વર્ષ બાદ એક એવા નરાધમને દબોચી લીધો છે જેણે પિતા-પુત્રીના પવિત્ર સંબંધને કલંકિત કર્યો. વાત જાણે એમ છે કે, વર્ષ 2024માં એક 13 વર્ષની સગીર બાળકીનું રહસ્યમય સંજોગોમાં મોત થયું. એ સમયે અઠવાલાઇન્સ પોલીસે પ્રાથમિક તપાસના આધારે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી...બાળકીના મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાયું અને વિગતવાર તપાસ માટે તેના શરીરના નમૂના ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી એટલે કે FSLમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. એ સમયે કોઈને અંદાજો નહોતો કે આ સામાન્ય દેખાતા કેસમાં કેટલું મોટું પાપ છુપાયેલું છે.
FSL રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો
મોતના લાંબા સમય બાદ જ્યારે FSLનો મેડિકલ રિપોર્ટ આવ્યો, ત્યારે પોલીસ અધિકારીઓના પણ હોશ ઉડી ગયા. ફોરેન્સિક રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો કે બાળકીના ગુપ્ત ભાગો પર બળજબરીપૂર્વક શારીરિક સંબંધ બાંધવાના ગંભીર નિશાન હતા...એટલે કે માસૂમ બાળકીના મોત પહેલાં તેની સાથે બળાત્કાર ગુજારવામાં આવ્યો હતો...રિપોર્ટ આવતાની સાથે જ 23 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ પોલીસે અજાણ્યા નરાધમ સામે બળાત્કાર અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આખા કેસની ફાઈલ ફરીથી ખોલી...પોલીસે બાળકીની શાળા, તેના ઘર અને આસપાસના લોકોની પૂછપરછ શરૂ કરી, ત્યારે શંકાની સોય સીધી બાળકીના સાવકા પિતા બાલકુમાર ઉર્ફે કુમારરાઈ રાઈ તરફ ગઈ.
સાવકો પિતા બન્યો હેવાન
પોલીસને તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે 45 વર્ષનો આ સાવકો પિતા અગાઉ પણ માસૂમ બાળકી સાથે ક્રૂરતાપૂર્વક મારઝૂડ કરતો હતો...શંકા મજબૂત થતાં જ પોલીસે કાયદાકીય પ્રક્રિયા હાથ ધરીને સાવકા પિતા બાલકુમારના DNA સેમ્પલ લીધા અને તેને FSLમાં મોકલી આપ્યા...આખરે 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ આવેલા DNA રિપોર્ટમાં મોટો ધડાકો થયો...બાળકીના શરીર પરથી મળેલા DNA અવશેષો આ નરાધમ પિતાના DNA સાથે સો ટકા મેચ થઈ ગયા. સાયન્ટિફિક પુરાવો મળતા જ અઠવાલાઈન્સ પોલીસે કળિયુગી પિતાની ધરપકડ કરી તેને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
જે સાવકા પિતા પર માસૂમ દીકરીની સુરક્ષાની જવાબદારી હતી, એ જ પિતા આખરે તેની જિંદગીનો કાળ સાબિત થયો...કાયદાની નજરથી બચવા માટે આ નરાધમે બે વર્ષ સુધી અકસ્માત મોતનો સહારો લીધો, પણ કહેવાય છે ને કે 'પાપ ગમે તેટલું છૂપાવો, એક દિવસ બહાર આવી જ જાય છે'