/સુરતમાં સાડી ખરીદવા ગયેલી સગીરા બની લવજેહાદનો શિકાર, બે ભાઈએ આચર્યું દુષ્કર્મ

પ્રશાંત ઢીવરે, સુરતઃ જરા વિચારો...શું સાડી જેવી સામાન્ય વસ્તુ ખરીદવા જવું પણ હવે દીકરીઓ માટે સુરક્ષિત નથી રહ્યું?...સુરતના ગોડાદરામાંથી એક એવો કાળજું કંપાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેને સાંભળીને તમારા પગ નીચેથી જમીન સરકી જશે...એક માસૂમ હિન્દુ સગીરા બજારમાં જાય છે, પણ તેને ક્યાં ખબર હતી કે ત્યાં જેહાદી માનસિકતા ધરાવતા બે શિકારીઓ જાળ બિછાવીને બેઠા છે!
એક સાડીની ખરીદી અને જિંદગી નરક
સુરતનો ગોડાદરા વિસ્તાર...જ્યાં સાડી ખરીદવા ગયેલી એક માસૂમ હિન્દુ સગીરાને ટાર્ગેટ બનાવી શિકારીઓએ લવ જેહાદનો ગંદો ખેલ ખેલ્યો..વિધર્મી આરોપી આમિશ અલીએ પોતાની ઓળખ છુપાવી કે મીઠી-મીઠી વાતોના નામે સગીરાને લવ જેહાદની જાળમાં ફસાવી દીધી...ભોળી સગીરા પ્રેમ સમજી બેઠી, પણ નરાધમ આમિશ અલીએ મોકો જોઈને તેની મરજી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચર્યું.. હેવાનીયતની પરાકાષ્ઠા તો ત્યારે આવી, જ્યારે આ સમગ્ર કરતૂતની જાણ આમિશના મોટા ભાઈ સાદીર અલીને થઈ...નાના ભાઈના આ જેહાદી કુકર્મને રોકવાને બદલે મોટા ભાઈની દાનત પણ બગડી...સાદીર અલીએ પણ સગીરાની લાચારી અને એકલતાનો લાભ ઉઠાવ્યો, તેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી અને અવારનવાર શારીરિક સંબંધ બાંધી પીંખી નાખી હતી.
જ્યારે લવ જેહાદ અને બળાત્કારનું આ ભયાનક સત્ય પીડિતાની માતા સામે આવ્યું, ત્યારે પરિવારના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ...માતા હિંમત કરીને બંને નરાધમ વિધર્મી ભાઈઓ પાસે ખુલાસો માંગવા પહોંચી. પરંતુ પાપ છતું થતાં જ હેવાનોએ નમવાને બદલે સામો આતંક મચાવ્યો અને ધમકી આપી કે જો આ વાત બહાર આવી તો આખા પરિવારને જાનથી મારી નાખીશું." નરાધમોના આ આતંક સામે પીડિત પરિવારે હિન્દુવાદી સંગઠન બજરંગ સેનાનો સંપર્ક કર્યો અને બજરંગ સેનાના સિંહો તુરંત જ પરિવારની વહારે આવી ગોડાદરા પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યા હતો.
હિન્દુ સંગઠનોના ભારે આક્રોશ અને ફરિયાદ મળતા જ ગોડાદરા પોલીસ એક્શનમાં આવી....પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ સગા વિધર્મી ભાઈઓ સાદીર અલી અને આમિશ અલીને દબોચી લીધા...કાયદાના સકંજામાં આવતા જ બંને લવ જેહાદીઓની બધી હવા નીકળી ગઈ...
હાલ તો બંને વિધર્મી ભાઈઓ જેલના સળિયા પાછળ ધકેલાઈ ગયા છે, પરંતુ સવાલ એ થાય છે કે સાડી જેવી સામાન્ય ખરીદી કરવા જતી હિન્દુ દીકરીઓ ક્યાં સુધી આવા લવ જેહાદીઓનો શિકાર બનતી રહેશે? હવે સમય આવી ગયો છે કે આવા તત્વોને એવો કડક પાઠ ભણાવવામાં આવે કે ફરી કોઈ વિધર્મી હિન્દુ દીકરી તરફ આંખ ઉપાડીને જોવાની હિંમત પણ ન કરે...