/લોટમાં જીવાત, એક્સપાયર્ડ સામાન... સુરત D-Martમાં ગ્રાહકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં! મહાનગરપાલિકાએ ફટકાર્યો દંડ

Action on D-Mart : સુરતમાં ડી-માર્ટ ફરી એકવાર વિવાદમાં આવ્યો છે. સિંગણપોર-કતારગામ વિસ્તારમાં કોઝવે નજીક ગડા સર્કલ નજીક આવેલા ડી-માર્ટ આઉટલેટમાં છૂટા લોટમાં જીવાત મળી આવ્યા બાદ હંગામો મચી ગયો હતો. એક જાગૃત નાગરિકની ફરિયાદ બાદ સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC)ના આરોગ્ય વિભાગની એક ટીમ સ્થળ પર પહોંચી અને નિરીક્ષણ કર્યું. તપાસ દરમિયાન, છૂટા લોટમાં ખરેખર જીવાત મળી આવ્યા હતા. વધુમાં એવું બહાર આવ્યું હતું કે લોટના પેકેટ પર એક્સપાયર ડેટ ગાયબ હતી. મ્યુનિસિપલ ટીમે નિરીક્ષણ દરમિયાન અન્ય એક્સપાયર્ડ ખાદ્ય ચીજો પણ શોધી કાઢી.
મહાનગરપાલિકાએ ₹25,000નો દંડ ફટકાર્યો
ડી-માર્ટ પરિસરમાં અસ્વચ્છતા મળી આવતા SMCના આરોગ્ય વિભાગે કાર્યવાહી કરી. કોર્પોરેશને ડી-માર્ટને નોટિસ ફટકારી અને ₹25,000નો દંડ ફટકાર્યો. કામગીરી દરમિયાન લોટ અને એક્સપાયર્ડ ચીજોનો નાશ કરવામાં આવ્યો. આવી વારંવાર બનતી ઘટનાઓએ સુરતમાં ડી-માર્ટ સ્ટોર્સમાં ખાદ્ય ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા, એક્સપાયર ડેટ અને સ્વચ્છતા અંગે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
અગાઉ પણ મળી છે ફરિયાદો
સુરતના ડી-માર્ટમાં ખાદ્ય ગુણવત્તાના મુદ્દાઓનો આ પહેલો કિસ્સો નથી. અગાઉ લિંબાયત-ગોડાદરા વિસ્તારમાં આવેલા ડી-માર્ટ સ્ટોરમાં બદામના પેકેટમાં જીવાત મળી આવી હોવાની ફરિયાદ એક ગ્રાહકે કરી હતી. તે ફરિયાદ બાદ SMCના ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટની એક ટીમે સ્ટોરનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને નોટિસ ફટકારી હતી અને ₹5,000નો દંડ ફટકાર્યો હતો. આ સતત ફરિયાદોએ D-માર્ટના ખાદ્ય ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા, સ્વચ્છતા અને સંગ્રહ પદ્ધતિઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
ભૂતકાળમાં પણ D-માર્ટ સ્ટોર્સમાં ખાદ્ય ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતા અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. અગાઉ, સુરતના અડાજણ વિસ્તારમાં D-માર્ટ સ્ટોરમાં મોલ્ડી અને એક્સપાયર્ડ બ્રેડ મળી આવી હોવા અંગે ફરિયાદો સામે આવી હતી. 22 ઓગસ્ટના રોજ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા નિરીક્ષણમાં પણ ઘણી ખામીઓ બહાર આવી હતી. નબળા સ્વચ્છતા ધોરણો ઉપરાંત, એક્સપાયર્ડ ડેટ પછીના ખાદ્ય ઉત્પાદનો મળી આવ્યા હતા. આ અનિયમિતતાને કારણે આરોગ્ય વિભાગે D-માર્ટને ₹75,000નો દંડ ફટકાર્યો હતો.
હવે, સિંગણપોર-કતારગામ સ્થિત ડી-માર્ટમાં લોટમાં જીવાત મળી આવતાં ફરી એકવાર સ્ટોરના ખાદ્ય ગુણવત્તાના ધોરણો પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.