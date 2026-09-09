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સુરતમાં બોગસ મંજૂરી પત્રથી ચાલતી શાળા પર DEOની લાલ આંખ: માન્યતા રદ, 190 વિદ્યાર્થીઓ બીજી સ્કૂલમાં શિફ્ટ થશે

સુરતમાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા એક મોટું પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. બોગસ માન્યતા પત્રથી ચાલી રહેલી સંત શ્રી રઘુવરદાસ વિદ્યાલયની માન્યતા રદ્દ કરી દેવામાં આવી છે. જોકે ડીઈઓ કચેરી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓનું ભાવી ન બગડે તે માટે 190 છાત્રોને અન્ય શાળામાં શિફ્ટ કરવામાં આવશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 09, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:25 PM IST
સુરતમાં બોગસ મંજૂરી પત્રથી ચાલતી શાળા પર DEOની લાલ આંખ: માન્યતા રદ, 190 વિદ્યાર્થીઓ બીજી સ્કૂલમાં શિફ્ટ થશે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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