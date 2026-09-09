/સુરતમાં બોગસ મંજૂરી પત્રથી ચાલતી શાળા પર DEOની લાલ આંખ: માન્યતા રદ, 190 વિદ્યાર્થીઓ બીજી સ્કૂલમાં શિફ્ટ થશે

પ્રશાંત ઢીવરે, સુરતઃ સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં બોગસ મંજૂરી પત્રના આધારે ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતી શાળા સામે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO) કચેરીએ લાલ આંખ કરી છે. પાંડેસરા સ્થિત ''સંત શ્રી રઘુવરદાસ ગુરુશ્રી ગંગાશરણદાસ વિદ્યાલય'' માં ચાલી રહેલી ગંભીર ગેરરીતિઓ સામે આવ્યા બાદ શાળાની માન્યતા તાત્કાલિક અસરથી રદ કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણયને કારણે શાળામાં અભ્યાસ કરતા 190 વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે તેમને નજીકની અન્ય શાળાઓમાં શિફ્ટ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
તપાસમાં સામે આવી લાલિયાવાડી
DEO કચેરીની તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે શાળા પ્રબંધન પાસે માન્યતા સંબંધિત યોગ્ય દસ્તાવેજો નહોતા. ધોરણ 1થી 5 માટે 2 જૂન 2010 અને ધોરણ 6થી 8 માટે 18 મે 2011ના બોગસ મંજૂરી પત્રો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે, આ પત્રો પર જે અધિકારીની સહી હતી, તેમની બદલી તો 1 જૂન 2010ના રોજ જ થઈ ગઈ હતી! જ્યારે શાળા પાસે મૂળ આદેશ કે અંગ્રેજી માધ્યમના માન્યતા પ્રમાણપત્ર માંગવામાં આવ્યા, ત્યારે સંચાલકો તે રજૂ કરી શક્યા નહોતા.
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શાળામાં નિયમોનું પાલન નહીં
ભૂતપૂર્વ ડીઈઓની બોગસ સહી વાળા પત્રોના આધારે વર્ષોથી શાળા ચલાવવામાં આવતી હતી. શાળામાં RTE (રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન) ના એકપણ નિયમનું પાલન થતું નહોતું. રહેણાંક પ્રકારના મકાનમાં ચાલતી આ શાળા પાસે જરૂરી વર્ગખંડો, દિવ્યાંગો માટેની સુવિધાઓ કે મંજૂર થયેલ શૈક્ષણિક બિલ્ડિંગ પ્લાન (BUP/COR) નહોતા.
વિદ્યાર્થીઓનું વર્ષ નહીં બગડે
શાળામાં યોગ્ય શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોનો ભારે અભાવ જોવા મળ્યો હતો. તપાસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે વૈધ માન્યતા વગર ચાલતી આ શાળાના સંચાલકો સામે હવે ફોજદારી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. સાથે જ, અભ્યાસ કરતા તમામ સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓને નજીકની સરકારી કે ગ્રાન્ટેડ શાળામાં અને RTE હેઠળ પ્રવેશ મેળવેલા બાળકોને નજીકની ખાનગી શાળાઓમાં સમાવી લેવામાં આવશે, જેથી બાળકોનું શૈક્ષણિક વર્ષ ન બગડે.