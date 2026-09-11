/ઘરમાં જ કેદ, મોબાઈલ બની ગયો જેલ! 120 કલાકના ડિજિટલ ટોર્ચરની ખૌફનાક કહાની

Digital Arrest : કલ્પના કરો તમે તમારા જ બેડરૂમમાં છો. તમારી નજર સામે તમારી પત્ની બેઠી છે. ઘરમાં બધું જ સામાન્ય છે, પણ છતાંય તમે કેદ છો! તમારા જ ઘરમાં, તમારા જ સોફા પર તમે બંધક છો! ન તો તમે ઘરની બહાર પગ મૂકી શકો છો, ન તો કોઈ સગા-સંબંધીને ફોન કરી શકો છો. તમારી હલચલ પર નજર રાખવા માટે કોઈ સશસ્ત્ર ગાર્ડ નથી, પણ તમારા જ મોબાઈલની સ્ક્રીન પર દેખાતી એક કાળી દુનિયા તમારી ક્ષણે-ક્ષણની ક્ષમતા છીનવી રહી છે! શું છે આ 120 કલાકના ડિજિટલ ટોર્ચરની અંદરની કહાની? જેના પર એક નજર કરીએ.
ડિજિટલ અરેસ્ટના રેકેટનો પર્દાફાશ
સુરતમાં ડિજિટલ અરેસ્ટના નામે ચાલી રહેલા મોટા રેકેટનો સુરત સાયબર ક્રાઈમે પર્દાફાશ કર્યો છે. મની લોન્ડરિંગ અને ફ્રોડના કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપીને સુરતના એક નાગરિક પાસેથી 13 લાખ રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવ્યા હતા. આ હાઈપ્રોફાઈલ કેસની ગંભીરતાને જોઈને સાયબર ક્રાઈમની ટીમ એક્શનમાં આવી અને તેમની ટેકનિકલ વર્કઆઉટ શરૂ થયું.
કડીઓ જોડતી જોડતી પોલીસની ટીમ છેક દેશની રાજધાની દિલ્હી પહોંચી અને ત્યાંથી 35 વર્ષના ઠગ અફાક આલમ અન્સારીને ઝડપી પાડ્યો. આ એ જ આરોપી છે જેણે યસ બેંકમાં પોતાની ફર્મના નામે કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હતું.
કરોડોના ટ્રાન્ઝેક્શન મળી આવ્યા
પોલીસ તપાસમાં જે ખુલાસો થયો છે તે ચોંકાવનારો છે. આરોપી અફાકે આ બેંક ખાતું માત્ર ત્રણ લાખ રૂપિયાના કમિશન પર મુખ્ય ફરાર આરોપીને વાપરવા આપ્યું હતું. આ એકલા ખાતામાંથી દોઢ કરોડ રૂપિયાના ટ્રાન્ઝેક્શન મળી આવ્યા છે. એટલું જ નહીં, નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલપર આ ખાતા વિરુદ્ધ અન્ય ૩ ફરિયાદો નોંધાયેલી છે. જેમાં 2.43 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
સુરત સાયબર ક્રાઈમે દિલ્હીથી આરોપીને દબોચીને જેલના સળિયા પાછળ તો ધકેલી દીધો છે, પણ આ કિસ્સો લાલબત્તી સમાન છે કે કોઈ પણ સરકારી એજન્સી ક્યારેય ફોન પર કોઈને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરતી નથી.
કોઈ પણ સરકારી એજન્સી 'ડિજિટલ અરેસ્ટ' કરતી નથી
કાન ખોલીને સાંભળી લો, મુંબઈ પોલીસ, CBI, ED કે કોઈ પણ સરકારી એજન્સી ક્યારેય તમને ફોન કે વીડિયો કોલ પર 'ડિજિટલ અરેસ્ટ' કરતી નથી, કે વેરિફિકેશનના નામે રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવાનું કહેતી નથી. આવા કોઈ પણ ફોન આવે તો ડર્યા વગર તુરંત જ ફોન કાપી નાખો અને 1930 નંબર પર સાયબર ક્રાઈમને જાણ કરો. તમારી જાગૃતતા જ તમને આવા મોટા ફ્રોડથી બચાવી શકે છે.