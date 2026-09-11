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ઘરમાં જ કેદ, મોબાઈલ બની ગયો જેલ! 120 કલાકના ડિજિટલ ટોર્ચરની ખૌફનાક કહાની

Digital Arrest : સુરત સાયબર ક્રાઈમે ડિજિટલ અરેસ્ટના નામે ચાલતા મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આરોપીઓએ મની લોન્ડરિંગ અને ફ્રોડના કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી એક નાગરિક પાસેથી ₹13 લાખ પડાવ્યા હતા. ટેકનિકલ તપાસના આધારે પોલીસની ટીમ દિલ્હી પહોંચી અને 35 વર્ષીય અફાક આલમ અન્સારીની ધરપકડ કરી છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 11, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:31 PM IST
ઘરમાં જ કેદ, મોબાઈલ બની ગયો જેલ! 120 કલાકના ડિજિટલ ટોર્ચરની ખૌફનાક કહાની

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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