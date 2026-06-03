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સુરત રેલવે સ્ટેશન નજીક હોટલમાંથી દીપડાની ખાલ જપ્ત; હકીકત જાણવા ખાલ દહેરાદૂનની ફોરેન્સિક લેબમાં મોકલાશે!

Surat News: સુરતમાં DRIની ટીમે દીપડાના ચામડાના ગેરકાયદે વેપારનો પર્દાફાશ કર્યો છે. 1 કરોડ રૂપિયામાં દીપડાનું ચામડું વેચાતું હોવાની વિગતો મળ્યા બાદ DRIએ હોટલમાં ટ્રેપ ગોઠવી એક શખસને દબોચી લીધો હતો. ત્યારબાદ તપાસમાં અન્ય એકનું નામ ખૂલતા તેને પણ પકડી પાડ્યો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 03, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:22 PM IST
સુરત રેલવે સ્ટેશન નજીક હોટલમાંથી દીપડાની ખાલ જપ્ત; હકીકત જાણવા ખાલ દહેરાદૂનની ફોરેન્સિક લેબમાં મોકલાશે!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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