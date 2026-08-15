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સુરતના ડુમ્મસમાં દારૂ-બિયરની હાઈપ્રોફાઈલ પાર્ટી પર પોલીસની રેડ: 8 મહિલાઓ સહિત 22 લોકોની ધરપકડ

Surat Dumas Farmhouse Liquor Raid: સુરતમાં દારૂબંધીના અમલ વચ્ચે દારૂની મહેફિલ ઝડપાતા પોલીસ દોડતી થઈ હતી. ડુમસના એક ફાર્મ હાઉસમાં જન્મદિવસની ઉજવણીના બહાને દારૂ પાર્ટી ચાલી રહી હોવાની માહિતીના આધારે પોલીસે દરોડો પાડ્યો હતો. પોલીસની કાર્યવાહીથી પાર્ટીમાં હાજર લોકોમાં નાસભાગ મચી હતી. પોલીસે દારૂ અને બિયર સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. સ્થળ પરથી કુલ 22 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ઝડપાયેલા લોકોમાં 8 મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 15, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:29 AM IST
સુરતના ડુમ્મસમાં દારૂ-બિયરની હાઈપ્રોફાઈલ પાર્ટી પર પોલીસની રેડ: 8 મહિલાઓ સહિત 22 લોકોની ધરપકડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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