બ્રેક અપ બાદ પણ પ્રેમીએ પીછો ન છોડ્યો! પ્રેમિકાની મર્સિડીઝ બાળ્યા બાદ હવે અશ્લીલ ફોટા વાયરલ કર્યા
Ex Boyfriend Viral Girlfriend Photos : સુરતમાં સોશિયલ મીડિયા મારફતે પૂર્વ પ્રેમિકાને હેરાનગતિનો મામલો સામે આવ્યો. વર્ષ 2018માં શરૂ થયેલો આ પ્રેમસંબંધ હવે એક ભયાનક વેરઝેરમાં ફેરવાઈ ગયો. પ્રેમીએ એસિડ એટેક કરવાની ધમકી આપી, તેમજ અશ્લીલ ફોટા પણ વાયરલ કર્યા
Surat News ચેતન પટેલ/સુરત : સુરત શહેરના પોશ ગણાતા અલથાણ વિસ્તારમાં રહેતી એક મોડલિંગ કરતી યુવતી માટે તેનો પૂર્વ પ્રેમી આફત બનીને ત્રાટક્યો છે. મિતેશ સંપત જૈન નામના શખ્સે વર્ષો જૂના પ્રેમસંબંધનો અંત આવ્યા બાદ પણ યુવતીનો પીછો છોડ્યો નથી. તાજેતરમાં આરોપીએ હદ વટાવતા યુવતીના બીકીની પહેરેલા અશ્લીલ ફોટા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વાયરલ કરી દીધા છે. આટલું જ નહીં, તેણે સોશિયલ મીડિયા સ્ટોરી દ્વારા યુવતી પર એસિડ એટેક કરવાની આડકતરી ધમકી પણ આપી છે. જેના પગલે ગભરાયેલી યુવતીએ ફરી એકવાર અલથાણ પોલીસના દ્વાર ખખડાવ્યા છે
પ્રેમસંબંધ ભયાનક વેરઝેરમાં ફેરવાયો
વર્ષ 2018માં શરૂ થયેલો આ પ્રેમસંબંધ હવે એક ભયાનક વેરઝેરમાં ફેરવાઈ ગયો છે. 28 વર્ષીય પીડિતાએ જણાવ્યું હતું કે, મિતેશ સાથે સંબંધો તોડી નાખ્યા હોવા છતાં તે અવારનવાર ફેક આઈડી બનાવીને પરિવારને પરેશાન કરતો હતો. ભૂતકાળમાં મિતેશ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ પણ નોંધાઈ હતી, જેમાં સમાધાન થયું હતું. જોકે, તેની વિકૃત માનસિકતામાં કોઈ સુધારો આવ્યો નથી. ડુમસ સાયલન્ટ ઝોનમાં થયેલા ફાયરિંગના વિવાદમાં પણ આ જોડી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહી હતી, જેણે આખા સુરત પોલીસ તંત્રને દોડતું કરી દીધું હતું.
મોઘીદાટ મર્સિડીઝ બાળી હતી
આરોપી મિતેશ જૈનની હેરાનગતિની યાદી લાંબી છે. ગત જુલાઈ 2025માં તેણે બદલાની ભાવનાથી પીડિતાની મોંઘીદાટ મર્સિડીઝ કારને પણ આગ ચાંપી દીધી હતી, જે અંગે વેસુ પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાયો હતો. આરોપીની જિદ્દ એટલી હદે હતી કે તેણે યુવતીની હિલચાલ પર નજર રાખવા માટે તેની કારમાં છૂપી રીતે જીપીએસ (GPS) ટ્રેકર પણ લગાવી દીધું હતું. આ બાબતે પણ અગાઉ બે વખત ફરિયાદો નોંધાઈ ચૂકી છે. આમ, મિતેશ સામે અત્યાર સુધીમાં અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં કુલ પાંચ ગંભીર ગુનાઓ દાખલ થઈ ચૂક્યા છે.
મિતેશે પ્રેમિકાને બદનામ કરવા સોશિયલ મીડિયાનો સહારો લીધો
મિતેશ સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ હથિયાર તરીકે કરી રહ્યો છે. તે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ ''''itsmitsrock'''' પર સતત પીડિતાને ટાર્ગેટ કરતી રીલ્સ બનાવીને મૂકે છે. આ રીલ્સમાં તે યુવતીને નીચી દેખાડવા અને ડરાવવા માટેના ગંદા ઈશારાઓ તેમજ લખાણોનો ઉપયોગ કરે છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની પૂર્વ પ્રેમિકાની છબી ખરડવા માટે તે જાણીજોઈને વિવાદિત કન્ટેન્ટ અપલોડ કરી રહ્યો છે. જે યુવતી માટે ભારે માનસિક અત્યાચાર સમાન બની ગયું છે.તાજેતરની ઘટનાની વિગતો મુજબ, ગત 19 ફેબ્રુઆરીના રોજ મિતેશે યુવતીના અંગત પળોના અને બીકીની પહેરેલા ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યા હતા. ફોટાની સાથે તેણે ધમકીભર્યા કેપ્શન પણ લખ્યા હતા. જેમાં એસિડ એટેકનો ઉલ્લેખ હતો.
વારંવારની જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર થતી બદનામીથી કંટાળીને પીડિતાએ આખરે મક્કમતા બતાવી કાયદાકીય લડત આપવાનું નક્કી કર્યું છે. અલથાણ પોલીસે પીડિતાની ફરિયાદના આધારે શ્રી સાઈ દર્શન સોસાયટીમાં રહેતા મિતેશ સંપત જૈન વિરુદ્ધ આઈટી એક્ટ અને ધમકીની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
સાયબર સ્ટોકિંગ’ નો ગંભીર દાખલો
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી અત્યંત માથભારે છે અને કાયદાના ડર વગર વારંવાર ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યો છે. અગાઉ આઈટી એક્ટ હેઠળ બે ફરિયાદો નોંધાયા છતાં તેનું સોશિયલ મીડિયા પરનું અભદ્ર વર્તન અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું. આ કિસ્સો સુરતમાં સોશિયલ મીડિયાના દુરુપયોગ અને પૂર્વ પ્રેમી દ્વારા થતા ‘સાયબર સ્ટોકિંગ’ નો ગંભીર દાખલો પૂરો પાડે છે. પોલીસ હવે આરોપીની કડક પૂછપરછ કરી રહી છે અને તેના મોબાઈલ ડેટાની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પાંચ-પાંચ ફરિયાદો છતાં જે રીતે આરોપી બેખોફ ફરી રહ્યો છે. તે જોતા પોલીસ આ વખતે તેને કડક સજા અપાવવા માટે પુરાવાઓ એકત્ર કરી રહી છે.
તો બીજી તરફ પોતાના પર આક્ષેપ લાગતા આરોપી મિતેષ જૈન મીડિયા સમક્ષ આવ્યો હતો, અને તેના દ્વારા વિવિધ પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. મોડલના ફોટો અન્યએ પોસ્ટ કર્યા હતા. મિતેષ જૈન દ્વારા પોસ્ટ શેર કરી ડિલીટ કરી દેવાઈ હતી. તેણે મોડલ માત્ર પૈસા માટે હેરાનગતિ કરતી હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. અગાઉ પણ પ્રેમિકા દ્વારા મિતેષ જૈન પર 3 ફરિયાદ કરાઈ છે. દુષ્કર્મની ફરિયાદમાં હાઇકોર્ટમાં કોસિંગ કરતા રદ્દ થઈ હતી.
