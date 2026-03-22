ગુજરાતી ન્યૂઝSurat

સુરત પર ફરી કોરોના જેવું સંકટ! ગેસની અછત અને મોંઘવારીને કારણે શ્રમિકોની 'વતન વાપસી' શરૂ

Surat LPG Shortage: વિશ્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની સીધી અસર હવે સુરતના ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ અને અહીં કામ કરતા શ્રમિકો પર જોવા મળી રહી છે. દેશભરમાં સર્જાયેલી એલપીજી (LPG) ગેસની અછતને કારણે ડાયમંડ અને ટેક્સટાઈલ સિટી સુરતમાંથી શ્રમિકોએ મોટા પાયે વતન વાપસી શરૂ કરી દીધી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:09 PM IST
  • સુરતમાં LPGની અછતને કારણે લાખો શ્રમિકોનું વતન તરફ પલાયન
  • ઈઝરાયેલ-ઈરાન યુદ્ધની સીધી અસર હવે સુરતના ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ પર મળી જોવા
  • ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર વતન પરત ફરી રહેલા શ્રમિકોની ભારે ભીડ

Surat LPG Shortage: અમેરિકા-ઈઝરાયલના ઈરાન સાથેના યુદ્ધના કારણે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં LPGની અછત છે. હુમલાઓ ત્યાં થઈ રહ્યા છે અને જનતા મુશ્કેલીમાં અહીં મુકાઈ ગઈ છે. કોમર્શિયલ ગેસમાં કાપ મુકવામાં આવતા અનેક એકમો બંધ થઈ ગયા છે. બહાર ભોજન લેવું મોંઘું થયું છે. મહેનતાણું સમયસર ન મળતા અનેક કામદારો વતનની વાટ પકડી રહ્યા છે. 

ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે વધતા જતા તણાવની અસર દેશ અને દુનિયામાં જોવા મળી રહી છે. ત્યારે હવે આ યુદ્ધની સીધી અસર સ્થાનિક સ્તરે પણ જોવા મળી રહી છે. દેશભરમાં સર્જાયેલી એલપીજી (LPG) ગેસની અછતને કારણે ડાયમંડ અને ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગમાં ભારે અસર જોવા મળી રહી છે. સુરત શહેરમાં ગેસની અછતના કારણે ઘણા કારખાના બંધ થવાના આરે છે. ત્યારે એલપીજી ગેસની અછતના કારણે સુરતમાંથી શ્રમિકોએ મોટાપાયે વતન પરત ફરી રહ્યા છે.

સુરતથી પલાયન કરી રહ્યા છે કામદારો
રેલવે સ્ટેશન પર ટ્રેનની રાહ જોઈ રહેલા આ લોકો પોતાની કર્મભૂમિ છોડીને જન્મભૂમિ તરફ જઈ રહ્યા છે. કારણ છે ગેસની અછતના કારણે સંકટ સર્જાયેલું. પોતાના વતનથી સેંકડો કિલોમીટર દૂર કમાવા માટે આવેલા આ લોકો હવે પરત જઈ રહ્યા છે. ગેસની અછતના કારણે સુરતના અનેક એકમો બંધ થયા છે. મહેનતાણું સમયસર નથી મળતું અને ભૂખ્યા રહેવાના દિવસો આવ્યો છે. દિલ પર બોજ અને ખાલી ખિસ્સા સાથે વતન જતા કામદારોમાં નિરાશા જોવા મળી રહી છે.

આજે વહેલી સવારથી જ સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર શ્રમિકોની અભૂતપૂર્વ ભીડ જોવા મળી હતી. ખાસ કરીને ઉત્તર પ્રદેશ (UP) અને બિહાર તરફ જતી ટ્રેનોમાં પગ મૂકવાની પણ જગ્યા નથી. આજે સવારે 7 થી 11 વાગ્યાના માત્ર 4 કલાકના ગાળામાં જ ઉધના સ્ટેશનથી 4 જેટલી ટ્રેનો શ્રમિકોને લઈને રવાના થઈ હતી. રેલવેના આંકડાઓ અને ભીડ જોતા અંદાજે 10,000થી વધુ શ્રમિકોએ આજે સુરત છોડ્યું છે.

છેલ્લા 5 દિવસમાં લાખો મજૂરો થયા વતન રવાના
સુરતમાંથી છેલ્લા 5 દિવસની અંદર લાખો મજૂરો પોતાના વતન રવાના થયા છે. શ્રમિકોના જણાવ્યા અનુસાર, ખાવા પીવાની મુશ્કેલી પડતી હોવાથી તેઓ વતન જવા મજબૂર બન્યા છે. ગેસના બાટલા મળતા નથી અને જે મળે છે તે બ્લેકમાં 400 રૂપિયાથી 500 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાઈ રહ્યા છે. આટલો મોંઘો ગેસ ખરીદવો શ્રમિકો માટે અશક્ય છે. નોંધનીય છે કે, કોરોના બાદ ફરીથી મોટાપાયે શ્રમકો પોતાના વતન પરત ફરી રહ્યા છે.

મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે સપ્લાય ચેઈન ખોરવાઈ છે. જેના લીધે ગેસની અછત સર્જાઈ છે. સુરતની ઘણી ફેક્ટરીઓ પણ શ્રમિકોના અભાવે અને ગેસની કમીને કારણે બંધ રહેવાના આરે છે. પરિસ્થિતિ એટલી હદે વણસી છે કે શ્રમિકો પાસે વતન જવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

