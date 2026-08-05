/કીમ નદીના પૂરે ખેડૂતોના સપનાઓ તણાવી દીધા! સુરતના માંગરોળ અને ઓલપાડમાં શેરડી-શાકભાજીના પાક ખાખ, ખેડૂતો પાયમાલ

દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ એવો કહેર વરસાવ્યો કે અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ. સુરત જિલ્લાના કીમ નદીમાં આવેલા વિનાશક પૂરે હજારો પરિવારોનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. સૌથી વધુ ફટકો પડ્યો છે ખેડૂતોને. ઓલપાડ અને માંગરોળ તાલુકાના અનેક ગામોમાં મહિનાઓની મહેનત પળવારમાં પાણીમાં વહી ગઈ છે. જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ...
આ છે સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના રણકપોર ગામના દૃશ્યો... જ્યાં કીમ નદીના વિનાશક પૂરે માત્ર પાણી નહીં, પરંતુ ખેડૂતોના સપનાઓ પણ તણાવી દીધા છે. આંખે દેખાય ત્યાં સુધી પાણી, કાદવ અને બરબાદી... જાણે કુદરતે જ ખેડૂતોની કસોટી લેવાનું નક્કી કર્યું હોય.
ખેતરોમાં લહેરાતો શેરડીનો પાક... બજારમાં પહોંચવાની તૈયારીમાં રહેલા શાકભાજીના પાક... અને લાખો રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલા મંડપો... બધું જ પૂરના જોરદાર પ્રવાહમાં તબાહ થઈ ગયું. મહિનાઓની મહેનત અને લાખો રૂપિયાનું રોકાણ પળવારમાં પાણીમાં વહી ગયું.
"ખાડીપૂર દૂર કરો..." સુરતીઓ કાયમી ઉકેલની માગ સાથે પહોંચ્યા કલેક્ટર કચેરી, ઉગ્ર આંદોલનની પણ ચીમકી#Surat #KhadiFlood #FloodIssue #SuratFlood #PublicProtest #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/s0DXvr0kHV
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 5, 2026
પૂરની અસર માત્ર આ સિઝન પૂરતી મર્યાદિત નથી. ખેતરોમાં ફળદ્રુપ માટી પર હવે કાદવ, રેતી અને પ્લાસ્ટિકના કચરાના થર જામી ગયા છે. હવે જમીનને ફરી ખેતીલાયક બનાવવા માટે ખેડૂતોને વધુ સમય, વધુ મહેનત અને વધુ ખર્ચ કરવો પડશે. એટલે કે આગામી પાક પણ સંકટમાં મુકાઈ ગયો છે.
બીજી તરફ અનેક ઘરોમાં પૂરના પાણી ઘૂસી જતાં ઘરવખરી અને જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓનો પણ નાશ થયો છે. રોડ-રસ્તાઓ ધોવાઈ જતાં અનેક ગામોનું જનજીવન લાંબા સમય સુધી પ્રભાવિત રહ્યું. એક કુદરતી આફતે આખા વિસ્તારને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધો છે.
એક તરફ વધતી મોંઘવારી... બીજી તરફ લોન લઈને કરેલી ખેતી... અને હવે કુદરતનો આ પ્રહાર. જેના ભરોસે પરિવારનું ગુજરાન ચાલવાનું હતું, એ જ પાક આજે પૂરના પાણીમાં તણાઈ ગયો છે. ખેડૂતોની આંખોમાં હવે માત્ર ચિંતા, નિરાશા અને ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતા દેખાઈ રહી છે.
દેવ ડેમના પાણીથી ખેડૂતોનો પાક પાણીમાં જ બળી ગયો! વડોદરાના ડભોઈ પંથકમાં કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન#Vadodara #Dabhoi #DevDam #Farmers #CropDamage #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/5pqVvNYQo3
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 5, 2026
અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો સરકાર સમક્ષ માંગ કરી રહ્યા છે કે માત્ર કાગળ પરનો સર્વે નહીં, પરંતુ સ્થળ પર પહોંચીને વાસ્તવિક નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે અને નુકસાનના પ્રમાણમાં પૂરતું વળતર તાત્કાલિક ચૂકવવામાં આવે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો સમયસર સહાય નહીં મળે તો ફરીથી ખેતી શરૂ કરવી તેમના માટે લગભગ અશક્ય બની જશે.
કીમ નદીનું પૂર હવે ઓસરી રહ્યું છે... પરંતુ ખેડૂતોના જીવનમાં ઊભું થયેલું સંકટ હજુ ઓસર્યું નથી. પાણી તો ઉતરી જશે... પરંતુ ખેતરોમાંથી થયેલું નુકસાન, દેવાનો બોજ અને ભવિષ્યની ચિંતા ખેડૂતોને લાંબા સમય સુધી સતાવતી રહેશે. હવે સૌની નજર સરકારની સહાય અને વળતરની જાહેરાત પર ટકેલી છે.