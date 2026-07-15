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સુરત માટે સરકારનું સહાય પેકેજ, : જાણો કોને, કેવી રીતે અને કેટલી સહાય મળશે?

સુરત શહેરમાં ભારે વરસાદ બાદ પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું. અચાનક આવેલા વરસાદને કારણે ભારે પાણી ભરાતા ખુબ નુકસાન થયું છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુરત પૂર માટે રાહત પેકેજ જાહેર કરાયું છે. આવો તમને જણાવીએ ક્યા લોકોને કેવી રીતે અને કેટલી સહાય મળશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 15, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:01 PM IST
સુરત માટે સરકારનું સહાય પેકેજ, : જાણો કોને, કેવી રીતે અને કેટલી સહાય મળશે?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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