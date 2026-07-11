/સુરતમાં ખાડી પૂરની સમસ્યાનો આવશે કાયમી ઉકેલ: સોમવારથી ચાલશે ગેરકાયદે બાંધકામો પર દાદાનું બુલડોઝર

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સુરતમાં ખાડી પૂરની સમસ્યાનો આવશે કાયમી ઉકેલ: સોમવારથી ચાલશે ગેરકાયદે બાંધકામો પર 'દાદા'નું બુલડોઝર

Surat News: સુરતમાં ખાડી પૂરની સમસ્યાના કાયમી નિવારણ માટે વહીવટીતંત્ર હવે સંપૂર્ણપણે 'એક્શન મોડ'માં આવી ગયું છે. મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC), કલેક્ટર અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં ખાડી પરના તમામ ગેરકાયદેસર બાંધકામો દૂર કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. SMCના સર્વેમાં એ સ્પષ્ટ થયું છે કે ખાડી પર થયેલા મોટા પાયે દબાણોને કારણે તેનો કુદરતી પ્રવાહ અવરોધાય છે, જેના પરિણામે દર વર્ષે ભારે વરસાદ સમયે પૂર જેવી ગંભીર સ્થિતિ સર્જાય છે. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે આવતા સોમવારથી જ યુદ્ધના ધોરણે ડિમોલિશન ડ્રાઇવ શરૂ કરવામાં આવશે, જેથી ભવિષ્યમાં શહેરીજનોને પૂરના જોખમમાંથી મુક્તિ મળી શકે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 11, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:58 PM IST
સુરતમાં ખાડી પૂરની સમસ્યાનો આવશે કાયમી ઉકેલ: સોમવારથી ચાલશે ગેરકાયદે બાંધકામો પર 'દાદા'નું બુલડોઝર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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