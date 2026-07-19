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માત્ર 2 ઈંચ વરસાદમાં ફરી સુરત-નવસારી પાણી પાણી! જાણો સવારે 6થી 10માં ગુજરાતના 95 તાલુકાઓમાં ક્યાં કેટલો ખાબક્યો?

Gujarat Monsoon 2026: દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર સહિત રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 95 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે. તાપીના વાલોડમાં વરસ્યો 2.5 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો છે, જ્યારે વલસાડના ઉમરગામમાં પણ 2.5 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો. રાજ્યના 16 તાલુકામાં 2 ઈંચથી વધારે વરસાદ પડ્યો. સુરતમાં ફરી એકવાર થોડા વરસાદમાં પણ પારાવાર મુશ્કેલી પડી રહી છે. વહેલી સવારે માત્ર 2 ઈંચ વરસાદમાં ઉધના પાણી પાણી થયું. સુરતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. ઉધના-નવસારી રોડ પણ પાણી પાણી થયો છે. રાજકોટના ઉપલેટામાં સતત બીજા દિવસે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 19, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:56 AM IST
માત્ર 2 ઈંચ વરસાદમાં ફરી સુરત-નવસારી પાણી પાણી! જાણો સવારે 6થી 10માં ગુજરાતના 95 તાલુકાઓમાં ક્યાં કેટલો ખાબક્યો?
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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