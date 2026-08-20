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વિદ્યાના પવિત્ર ધામમાં રાત્રિના અંધારામાં છલકાયા જામ! સુરતની સરકારી શાળામાં દારૂની મહેફિલ, બાળકોની બેન્ચ પર પીરસાયો દારૂ

Surat News: સુરત શહેરમાં ફરી એકવાર કાયદો-વ્યવસ્થા અને દારૂબંધીના નિયમોના ખુલ્લેઆમ ધજાગરા ઉડતી શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. સુરતમાં શિક્ષણ જગતને શર્મસાર કરતી એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. શહેરના ભેસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી સિદ્ધાર્થનગર મ્યુનિસિપલ શાળામાં અસામાજિક તત્વો દ્વારા દારૂની મહેફિલ માણવામાં આવતી હોવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. આ ઘટનાએ વાલીઓ અને સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ભારે રોષ ફેલાવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 20, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:03 AM IST
વિદ્યાના પવિત્ર ધામમાં રાત્રિના અંધારામાં છલકાયા જામ! સુરતની સરકારી શાળામાં દારૂની મહેફિલ, બાળકોની બેન્ચ પર પીરસાયો દારૂ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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