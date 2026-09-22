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સુરત: વેસુમાં બ્લિન્કિટ સ્ટોર પર તંત્રના દરોડા, અખાદ્ય જથ્થો નષ્ટ કરી ₹10,000નો દંડ ફટકારાયો; ઝેપ્ટો અને ડી-માર્ટ સામે પણ કાર્યવાહી

ક્વિક કોમર્સ એપ્લિકેશના માધ્યમથી સામાન મંગાવતા પહેલા સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. સુરતમાં બ્લિન્કિટ સામે તંત્રની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. વેસુ વિસ્તારમાં આવેલા બ્લિન્કિટ સ્ટોર પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ દરમિયાન વિવિધ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં ખામીઓ સામે આવતા સંચાલકોને નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 22, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:37 PM IST
સુરત: વેસુમાં બ્લિન્કિટ સ્ટોર પર તંત્રના દરોડા, અખાદ્ય જથ્થો નષ્ટ કરી ₹10,000નો દંડ ફટકારાયો; ઝેપ્ટો અને ડી-માર્ટ સામે પણ કાર્યવાહી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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