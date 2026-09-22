/સુરત: વેસુમાં બ્લિન્કિટ સ્ટોર પર તંત્રના દરોડા, અખાદ્ય જથ્થો નષ્ટ કરી ₹10,000નો દંડ ફટકારાયો; ઝેપ્ટો અને ડી-માર્ટ સામે પણ કાર્યવાહી

5 મિનિટમાં ઘર સુધી સામાન પહોંચાડવાનો દાવો કરતી ક્વિક કોમર્સ કંપનીઓની સર્વિસ સામે હવે સવાલો ઊઠી રહ્યા છે. ઝડપથી ડિલિવરી તો થઈ રહી છે, પરંતુ જે વસ્તુ ઘરના દરવાજે પહોંચી રહી છે તેની ક્વોલિટી અને હાઈજીનની ગેરંટી કેટલી?...સુરતથી ગાંધીનગર અને રાજકોટ સુધી... ક્યારેક ખરાબ ખાદ્યપદાર્થની ફરિયાદ, તો ક્યારેક સ્ટોરમાં ગંદકી અને ઉંદરોની દોડધામ...બ્લિન્કિટ, ઝેપ્ટો અને હવે મેકડોનાલ્ડ્સ સામેની કાર્યવાહી બાદ સવાલ એ છે કે ઝડપની દોડમાં ખાદ્ય સુરક્ષા તો પાછળ નથી રહીને?
ઓનલાઈન ઓર્ડર કરો...થોડી જ મિનિટોમાં સામાન તમારા ઘરના દરવાજે...ક્વિક કોમર્સ કંપનીઓએ ગ્રાહકોની ખરીદીની રીત જ બદલી નાખી છે...પરંતુ હવે આ જ ઝડપ સામે ઉઠી રહ્યા છે ક્વોલિટી અને હાઈજીનના સવાલો...
સુરતના પાંડેસરથી શરૂ થયેલી ફરિયાદ હોય...કે ગાંધીનગરના બ્લિન્કિટ સ્ટોરમાં આરોગ્ય વિભાગનું ચેકિંગ...ગાંધીનગરમાં તપાસ દરમિયાન સ્ટોરમાં ઠેર-ઠેર ગંદકી જોવા મળતાં તંત્રએ નોટિસ ફટકારી હતી...જે વસ્તુ ગ્રાહકના રસોડામાં પહોંચવાની છે, તે જ્યાંથી નીકળે છે ત્યાંની સ્વચ્છતા કેટલી છે?
સુરતમાં પણ એક પછી એક કિસ્સા સામે આવ્યા છે...19 તારીખે સુરતના ઝેપ્ટોના ગોડાઉનમાં ચેકિંગ દરમિયાન એક્સપાયર થયેલી છાશ અને બ્રેડનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો...તંત્રએ કાર્યવાહી કરી અને દંડ ફટકાર્યો. હવે ફરી સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં આવેલા બ્લિન્કિટ સ્ટોરનો મામલો સામે આવ્યો છે.
ખરાબ બ્રેડની ફરિયાદ બાદ તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું...બ્લિન્કિટના સ્ટોરમાં સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ હાથ ધરાયું...વિવિધ ખાદ્યપદાર્થોના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા...તપાસ દરમિયાન ખામીઓ સામે આવતાં સંચાલકોને નોટિસ ફટકારાઈ...અને સ્થળ પરથી 2 કિલો અખાદ્ય જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો. નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ સેનિટેશન વિભાગે 10 હજાર રૂપિયાનો દંડ પણ વસૂલ્યો.
પરંતુ માત્ર ઓનલાઈન ડિલિવરી પ્લેટફોર્મ જ નહીં...રાજકોટમાં મેકડોનાલ્ડ્સનો સ્ટોર પણ હાઈજીનના મુદ્દે વિવાદમાં આવ્યો છે. ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી સ્થિત સ્ટોરનો વીડિયો વાયરલ થયો...અને વીડિયોમાં ડાઇનિંગ એરિયામાં ઉંદર ફરતા જોવા મળ્યા...ગ્રાહકો જ્યાં બેસીને ખાવાનું ખાય છે...એ જ જગ્યાએ ઉંદરોની દોડધામના દ્રશ્યો સામે આવ્યા.
વીડિયો સામે આવતા આરોગ્ય વિભાગે સ્ટોરમાં તપાસ હાથ ધરી...હાઈજીન મુદ્દે 3 હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકારાયો...સાથે જ ફૂડ વિભાગે રો-મટિરિયલના બે સેમ્પલ લીધા છે. હવે રિપોર્ટ આવ્યા બાદ વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
5 મિનિટમાં ડિલિવરીની રેસમાં કંપનીઓ ગ્રાહકનો સમય તો બચાવી રહી છે...પરંતુ સવાલ એ છે કે...આ ઝડપ સાથે ખાદ્ય સુરક્ષા માટેની જવાબદારી પણ એટલી જ ઝડપથી નિભાવાઈ રહી છે કે નહીં?...કારણ કે ગ્રાહક જ્યારે ઓનલાઈન ઓર્ડર કરે છે...ત્યારે તે માત્ર પ્રોડક્ટ નથી મંગાવતો...તે કંપની પર વિશ્વાસ મૂકે છે.
આ વિશ્વાસમાં જો એક્સપાયર ખાદ્યપદાર્થ, ખરાબ બ્રેડ કે ગંદકીનો સમાવેશ થાય...તો પછી સવાલ માત્ર ડિલિવરીની ઝડપનો નથી...સવાલ છે... ગ્રાહકના સ્વાસ્થ્ય સાથેની જવાબદારીનો.