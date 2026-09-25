/ભારતમાલા એક્સપ્રેસ વે પર ગોઝારો અકસ્માત: સુરતના કામરેજ નજીક ડમ્પર પાછળ કાર ઘૂસી જતાં 4 લોકોના કરૂણ મોત

Surat Kamrej Expressway Accident: સુરત જિલ્લામાંથી પસાર થતા ભારતમાલા એક્સપ્રેસ વે પર વધુ એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે. કામરેજ નજીક હાઈવે પર ઊભેલા એક ડમ્પર પાછળ પૂરઝડપે આવતી હેરિયર કાર ધડાકાભેર ઘૂસી જતાં કારમાં સવાર ચાર લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કરૂણ મોત નિપજ્યા છે. આ ભયાનક દુર્ઘટનાને પગલે હાઈવે પર અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી અને ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
મુંબઈથી શંખેશ્વર દર્શન કરવા જતા કાળભેટીયો
આ ઘટનાની મળતી માહિતી અનુસાર, આ દુર્ઘટનાનો ભોગ બનનાર લોકો મુંબઈથી પાટણ જિલ્લામાં આવેલા પવિત્ર યાત્રાધામ શંખેશ્વર મંદિરે દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યા હતા. તેઓ પોતાની હેરિયર કારમાં મુંબઈથી નીકળ્યા હતા, પરંતુ તેઓ ભગવાનના દર્શન કરે તે પહેલાં જ રસ્તામાં કાળ તેમને આંબી ગયો હતો. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે કારમાં સવાર ચારેય લોકોના ઘટનાસ્થળે જ પ્રાણ પંખેરું ઊડી ગયા હતા.
ડમ્પરમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા કાર પાછળથી ઘૂસી ગઈ
એન.ઈ. ૦૪ (NE 04) ભારતમાલા એક્સપ્રેસ વે પર મુંબઈથી અમદાવાદ તરફ જતા માર્ગ પર કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવતા ડીગસ ગામની સીમમાં આ ગોઝારી ઘટના બની હતી. પ્રાથમિક વિગતો મુજબ, ડમ્પર ચાલકે વાહનમાં અચાનક એર પ્રેશરની સમસ્યા ઊભી થવાના કારણે પોતાનું ડમ્પર રોડ પર ધીમું પાડીને ઊભું રાખ્યું હતું. ચાલક ખામી તપાસવા ઊભો રહ્યો હતો, તે જ સમયે પાછળથી પૂર ઝડપે આવી રહેલી હેરિયર કારના ચાલકે સ્ટીયરીંગ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો અને કાર સીધી જ ઉભેલા ડમ્પરની પાછળ ધડાકાભેર ઘૂસી ગઈ હતી.
કારનો કૂચડો વળી ગયો, પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે
આ અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે હેરિયર કારનો આગળનો ભાગ સંપૂર્ણપણે ભૂક્કો થઈ ગયો હતો. દુર્ઘટના બનતાની સાથે જ એક્સપ્રેસ વે પર વાહન વ્યવહારને માઠી અસર પહોંચી હતી અને ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ કામરેજ પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે સૌથી પહેલાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પૂર્વવત કરાવી હતી. ત્યારબાદ, ભારે જહેમત ઉઠાવીને કારમાંથી મૃતદેહો બહાર કાઢીને પોસ્ટ મોર્ટમ અર્થે કામરેજ સી.એચ.સી. (CHC) ખાતે રવાના કર્યા હતા. હાલ પોલીસે આ મામલે આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.