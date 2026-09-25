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ભારતમાલા એક્સપ્રેસ વે પર ગોઝારો અકસ્માત: સુરતના કામરેજ નજીક ડમ્પર પાછળ કાર ઘૂસી જતાં 4 લોકોના કરૂણ મોત

Surat Kamrej Expressway Accident: સુરત જિલ્લામાંથી પસાર થતા એક્સપ્રેસ વે પર એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ડમ્પરમાં એર પ્રેશરની સમસ્યા સર્જાતા ચાલકે પોતાનું વાહન કામરેજ નજીક એક્સપ્રેસ વે પર ઊભું રાખ્યું હતું. આ દરમિયાન પાછળથી આવી રહેલી એક કાર આ ઊભેલા ડમ્પરની પાછળ ધડાકાભેર ઘૂસી ગઈ હતી. આ ભયાનક ટક્કરમાં કારમાં સવાર ચારેય લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા હતા. આ ગંભીર અકસ્માતને પગલે એક્સપ્રેસ વે પર ભારે અફરાતફરીનો માહોલ મચી ગયો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 25, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:55 AM IST
ભારતમાલા એક્સપ્રેસ વે પર ગોઝારો અકસ્માત: સુરતના કામરેજ નજીક ડમ્પર પાછળ કાર ઘૂસી જતાં 4 લોકોના કરૂણ મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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