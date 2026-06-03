"જો કાચ ન તોડ્યો હોત તો મારો પરિવાર જીવતો ભુંજાઈ જાત", બચેલા મુસાફરે સંભળાવી ધ્રુજારી છૂટી જાય તેવી આપવીતી...!!

પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: બારડોલીમાં થયેલ મહારાષ્ટ્રની બસ અક્સ્માત મામલે બસમાં બેઠેલ મુસાફરની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે.જો કાચ ન તોડ્યો હોત તો મારો પરિવાર જીવતો ભુંજાઈ જાત.સુરતથી મહારાષ્ટ્ર જતી એસટી બસને નડેલા એક ભયાનક અકસ્માતમાં 7 લોકોના કરુણ મોત નીપજ્યા છે. જ્યારે 40થી વધુ મુસાફરોને નાની-મોટી ઈજાઓ પહોંચી છે. સુરતથી ધુલિયા જતી બસના ચાલકે સ્ટેયરીંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા આ આખો અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. અકસ્માત બાદ બસમાં અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી, જેમાં 5 લોકો જીવતા ભુંજાઈ ગયા હતા.
સુરતથી ધુલિયા તરફ જઈ રહેલી બસના ચાલકે સ્ટેયરીંગ પરનો કાબુ ગુમાવ્યો હતો. આ બસે પહેલા એક ટ્રેક્ટરને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ત્યારબાદ બેકાબુ બસ રોડ વચ્ચેનું ડિવાઈડર કૂદીને સામેની બાજુએ (ધુલિયાથી સુરત તરફ) આવી રહેલી અન્ય એક બસ સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે બસ પલટી ખાઈને રોડની બાજુમાં આવેલા ખાડામાં ખાબકી હતી અને જોતજોતામાં તેમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી.
આ અકસ્માતમાં આબાદ બચી ગયેલા એક મુસાફરે ધ્રુજારી છૂટી જાય તેવી આપવીતી સંભળાવી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે "બસ ખાડામાં પલટી મારી ગઈ અને તરત જ આગની જવાળાઓ ઉઠવા લાગી. જો મેં તાત્કાલિક બસની પાછળનો કાચ ન તોડ્યો હોત. તો મારો આખો પરિવાર આગની ચપેટમાં આવી ગયો હોત. મેં હિંમત રાખીને કાચ તોડ્યો અને મારા પરિવારને સહીસલામત બહાર કાઢ્યો.
આ કટોકટીની પળોમાં બસમાં સવાર અન્ય મુસાફરો પણ જીવ બચાવવા માટે બારી અને તૂટેલા કાચમાંથી કૂદકો મારીને બહાર નીકળ્યા હતા.આ દર્દનાક દુર્ઘટનામાં કુલ 7 લોકોના મોત થયા છે. જેમાંથી ૫ લોકો બસમાં લાગેલી આગમાં એટલી ખરાબ રીતે ભુંજાઈ ગયા છે કે તેમની ઓળખ કરવી મુશ્કેલ બની છે. આ ૫ મૃતદેહોના DNA ટેસ્ટ કર્યા બાદ જ લાશ પરિવારજનોને સોંપવામાં આવશે.
અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા અંદાજે 40 જેટલા મુસાફરોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઇજાગ્રસ્તોની સારવાર હાલ બારડોલીની હોસ્પિટલ, સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ અને સ્મીમેર (SMIMER) હોસ્પિટલ ખાતે ચાલી રહી છે. પોલીસ અને તંત્ર દ્વારા આ મામલે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.