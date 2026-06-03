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"જો કાચ ન તોડ્યો હોત તો મારો પરિવાર જીવતો ભુંજાઈ જાત", બચેલા મુસાફરે સંભળાવી ધ્રુજારી છૂટી જાય તેવી આપવીતી...!!

Surat Bus Accident: સુરત જિલ્લાના બારડોલી નજીક ઉવા ગામ પાસે નેશનલ હાઇવે-૫૩ પર એક ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય પરિવહનની બે એસટી બસ વચ્ચે થયેલી આ ભયાનક ટક્કર બાદ એક બસ પલટી ખાઈને સળગી ગઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં ૭ મુસાફરોના કરુણ મોત નીપજ્યા છે અને ૪૦ થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 03, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:17 PM IST
"જો કાચ ન તોડ્યો હોત તો મારો પરિવાર જીવતો ભુંજાઈ જાત", બચેલા મુસાફરે સંભળાવી ધ્રુજારી છૂટી જાય તેવી આપવીતી...!!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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