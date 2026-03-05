Prev
Surat News: તાતીથૈયાની શ્રી સાઈ લક્ષ્મી મિલના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ, લાખોનું કાપડ બળીને ખાખ

Surat News: તાતીથૈયાની શ્રી સાઈ લક્ષ્મી મિલના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ, લાખોનું કાપડ બળીને ખાખ

સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઉદ્યોગોના હબ ગણાતા સુરત જિલ્લામાં આગની ઘટનાઓ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહી. આજે વહેલી સવારે પલસાણા તાલુકાના તાતીથૈયા ગામે આવેલી એક મિલમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી.

 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 05, 2026, 09:57 AM IST
  • વહેલી સવારે સર્જાયો અફરાતફરીનો માહોલ
  • કોઈ જાનહાનિ નહીં, પરંતુ મોટું આર્થિક નુકસાન
  • કાપડનો મોટો જથ્થો અને મશીનરી બળીને ખાખ
  • આગનું કારણ અકબંધ

Surat News: તાતીથૈયાની શ્રી સાઈ લક્ષ્મી મિલના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ, લાખોનું કાપડ બળીને ખાખ

સંદીપ વસાવા/પલસાણા: સુરત જિલ્લામાં ફરી એકવાર આગની ઘટના સામે આવી છે. વહેલી સવારે તાતીથૈયા ગામે આવેલ શ્રી સાઈ લક્ષ્મી મિલના ગોડાઉનમાં અચાનક આગ લાગતા વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયાનું અનુમાન છે.

સુરત જિલ્લાના તાતીથૈયા ગામે આવેલ શ્રી સાઈ લક્ષ્મી મિલના ગોડાઉનમાં વહેલી સવારે અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. ગોડાઉનમાં સંગ્રહિત વેસ્ટેજ કાપડમાં લાગેલી આગ થોડા જ સમયમાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. આગ લાગતા જ આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. પ્રાથમિક તબક્કે સ્થાનિક લોકોએ પાણીનો મારો ચલાવી આગ કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ આગ વધુ ભભૂકતા તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળતા બારડોલી, કામરેજ અને PPEL સહિત કુલ પાંચ ફાયર ફાઇટરની ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી આગ પર કાબૂ મેળવવા જહેમત ઉઠાવી હતી. ભારે મહેનત બાદ આગ કાબૂમાં લેવામાં આવી હતી.

આ ઘટનામાં સમગ્ર ગોડાઉનમાં મૂકાયેલું વેસ્ટેજ કાપડ બળી ખાખ થઈ ગયું છે. મહત્વની વાત એ છે કે અગાઉ પણ આ જ ગોડાઉનમાં વેસ્ટેજ કાપડને કારણે આગની ઘટના બની ચૂકી છે. ગોડાઉન પાસે આવેલ બિલ્ડિંગમાં પણ આગ ફેલાતા રહેવાસીઓમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો અને લોકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતા. હાલ સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, જેના કારણે સ્થાનિકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. આગ લાગવાના કારણો અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
 

