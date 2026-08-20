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સુરત મેડિકલ કોલેજના ડો. હર્ષ પંડ્યા કેસમાં ગુજરાત સરકારની લાલ આંખ: પ્રફુલ પાનશેરીયાના આદેશથી પ્રોફેસર ડૉ. સુમૈયા મુલ્લા સસ્પેન્ડ

Surat News: સુરત મેડિકલ કોલેજ રેગિંગ પ્રકરણમાં આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાના આદેશથી માઇક્રોબાયોલોજીના પ્રોફેસર ડૉ. સુમૈયા મુલ્લા 90 દિવસ માટે સસ્પેન્ડ. રેગિંગની ઘટના રોકવામાં ગંભીર બેદરકારી બદલ કડક શિક્ષાત્મક પગલાં લેવા આરોગ્ય મંત્રીએ આપી સૂચના. નિર્દોષ વિદ્યાર્થી સ્વ. ડૉ. હર્ષ પંડ્યા કેસમાં રાજ્ય સરકારની ઝીરો ટોલરન્સ નીતિ હેઠળ કાર્યવાહી. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા સાથે રમતા અધિકારી ગમે તેટલા ઉચ્ચ હોદ્દા પર હશે તો પણ બક્ષવામાં નહીં આવે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 20, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:40 PM IST
સુરત મેડિકલ કોલેજના ડો. હર્ષ પંડ્યા કેસમાં ગુજરાત સરકારની લાલ આંખ: પ્રફુલ પાનશેરીયાના આદેશથી પ્રોફેસર ડૉ. સુમૈયા મુલ્લા સસ્પેન્ડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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