સુરતમાં સર્પદંશની ચોંકાવનારી ઘટના: બે વખત ડંખ મારતા આધેડે કર્યો વળતો પ્રહાર, ડોક્ટરોને થેલી બતાવી કહ્યું- 'આણે જ મને ડંખ માર્યો છે'

Surat News: સુરતના સણિયા ગામ સ્થિત રૂડા ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં સર્પદંશની એક ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. સરથાણા જકાતનાકા પાસે રહેતા આધેડ અશોક વસરામભાઈ કોટડિયા પોતાના કારખાનાના ચોથા માળે હતા ત્યારે ખૂણામાં સંતાયેલા એક સાપે અચાનક બહાર આવીને તેમના પગમાં બે વખત ડંખ માર્યો હતો. સ્વબચાવમાં અશોકભાઈએ પાસે પડેલા લાકડાના ફટકાથી હુમલો કરી સાપને મારી નાખ્યો હતો. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, તેઓ 108 એમ્બ્યુલન્સ બોલાવીને મરેલા સાપને પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં લઈને જ સ્મીમેર હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. તબીબો પણ થેલીમાં સાપ જોઈને એક તબક્કે ચોંકી ઉઠ્યા હતા અને સાપની ઓળખ થતાં જ તાત્કાલિક અશોકભાઈની સઘન સારવાર શરૂ કરી હતી.
ચોથા માળે કારખાનામાં અચાનક હુમલો
સરથાણા જકાતનાકા પાસે રહેતા અશોક વસરામભાઈ કોટડિયા સણિયા ગામની રૂડા ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં આવેલ પોતાના કારખાનામાં ગયા હતા. જ્યારે તેઓ ચોથા માળે આવેલા કારખાના પર પહોંચ્યા, ત્યારે ખૂણામાં સંતાયેલો એક સાપ અચાનક જ બહાર આવ્યો હતો. આ સાપે પાછળથી આવીને અશોકભાઈના પગના ભાગે ઉપરાછાપરી બે વખત ડંખ માર્યા હતા.
લાકડાનો ફટકો ઉઠાવીને સાપ પર હુમલો કર્યો
સાપ કરડતાં ગભરાઈ જવાના બદલે અશોકભાઈએ તાત્કાલિક હિંમતભેર પ્રતિકાર કર્યો હતો. તેમણે પોતાની આસપાસ પડેલો લાકડાનો ફટકો ઉઠાવીને સાપ પર હુમલો કર્યો હતો. પોતાના બચાવમાં તેમણે કરેલા આ હુમલામાં સાપનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.
પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં સાપ સાથે જ સુરતની સ્મીમેર હોસ્પિટલ પહોંચ્યા
સાપને માર્યા બાદ અશોકભાઈએ સમયસૂચકતા વાપરીને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને ફોન કરીને ઘટનાની જાણ કરી હતી. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, તેમણે મરેલા સાપને એક પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં ભરી લીધો હતો અને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તે સાપ સાથે જ સુરતની સ્મીમેર હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા.
થેલીમાં મરેલો સાપ જોઈને હોસ્પિટલના તબીબો પણ એક તબક્કે ચોંકી ઉઠ્યા
સ્મીમેર હોસ્પિટલ પહોંચીને તેમણે ફરજ પરના તબીબોને સીધી જ થેલી બતાવીને કહ્યું હતું કે, "આ જ સાપે મને ડંખ માર્યો છે." થેલીમાં મરેલો સાપ જોઈને હોસ્પિટલના તબીબો પણ એક તબક્કે ચોંકી ઉઠ્યા હતા. કયો સાપ કરડ્યો છે તેની સચોટ માહિતી મળી જતાં, તબીબોએ વિલંબ કર્યા વિના તાત્કાલિક અશોક કોટડિયાની સઘન સારવાર શરૂ કરી દીધી હતી.