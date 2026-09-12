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સુરતમાં સર્પદંશની ચોંકાવનારી ઘટના: બે વખત ડંખ મારતા આધેડે કર્યો વળતો પ્રહાર, ડોક્ટરોને થેલી બતાવી કહ્યું- 'આણે જ મને ડંખ માર્યો છે'

Surat News: સુરતના સણિયા વિસ્તારમાં એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને અચરજ પમાડે તેવી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક આધેડને સાપે બે વખત ડંખ માર્યો હોવા છતાં તેમણે હિંમતપૂર્વક સાપનો સામનો કર્યો અને તેને મારીને સીધા હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 12, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:23 AM IST
સુરતમાં સર્પદંશની ચોંકાવનારી ઘટના: બે વખત ડંખ મારતા આધેડે કર્યો વળતો પ્રહાર, ડોક્ટરોને થેલી બતાવી કહ્યું- 'આણે જ મને ડંખ માર્યો છે'

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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