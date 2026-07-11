"લો ભાઈ તાળીઓ પાડો, મશીન નહીં આવે": સુરતમાં ખાડીપૂર બાદ લોકોએ કુમાર કાનાણી પાસે મદદ માંગી તો મળ્યો આવો જવાબ!

Surat News: સુરતમાં ભારે વરસાદે ખેદાન મેદાન કરી નાખ્યું છે. શહેરમાં ખાડીપૂરની સમસ્યા કાયમી બની ગઈ છે, ત્યારે હવે તંત્રની નિષ્ક્રિયતા અને જનપ્રતિનિધિઓના ઉદાસીન વલણ સામે લોકોનો આક્રોશ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. વરાછા વિસ્તારના હીરાબાગ સર્કલ નજીક આવેલા ઈશ્વર પેલેસના રહીશો પાણી ભરાવાની ગંભીર સમસ્યાથી ત્રસ્ત થઈને રાત્રિના સમયે રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
થોડા દિવસ પહેલા પડેલા ભારે વરસાદમાં ખાડીપૂરના કારણે સ્થાનિકોના ઘરો અને રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા હતા. લાંબા સમય સુધી તંત્ર દ્વારા કોઈ કામગીરી ન થતા રહીશોએ મદદ માટે વરાછાના ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણીને ફોન કર્યો હતો. સ્થાનિકોએ ફોન સ્પીકર પર રાખીને પાણી કાઢવા માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું મશીન તાત્કાલિક મોકલવાની વિનંતી કરી હતી.
ધારાસભ્યનો જવાબ અને લોકોનો આક્રોશ
પરંતુ અહીં મદદ કરવાના બદલે ઉંધો જવાબ મળ્યો હતો. લોકોને પોતાના જનપ્રતિનિધિ પાસેથી મદદની આશા હતી, પરંતુ ધારાસભ્ય તરફથી મળેલા જવાબથી સ્થિતિ ઉલટી થઈ ગઈ. ધારાસભ્યએ ફોન પર સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું કે, "મશીન નહીં આવે." ધારાસભ્યના આ એક લીટીના જવાબથી ત્યાં હાજર લોકોમાં ભારે નારાજગી ફેલાઈ ગઈ હતી.
પોતાના લોકપ્રતિનિધિ પાસેથી આવી અપેક્ષિત સહાયને બદલે આવો ઉદ્ધત જવાબ સાંભળીને જનતા ભડકી ઉઠી હતી. ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોએ તાળીઓ પાડીને અને "લો ભાઈ તાળીઓ પાડો, મશીન નહીં આવે" તેવા નારા લગાવીને ધારાસભ્યના વલણ સામે તીવ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. રાત્રિના સમયે વિસ્તારમાં હોબાળો મચી ગયો હતો અને લોકોએ તંત્ર તથા ધારાસભ્ય વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.
શું ખરેખર નેતાઓને માત્ર મતોમાં જ રસ છે?
આ ઘટના બાદ સ્થાનિકોમાં અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. જે જનતાએ ખોબલે ખોબલે મત આપીને વિજયી બનાવ્યા, તે જનતા જ્યારે મુસીબતમાં હોય ત્યારે ધારાસભ્ય કેમ મદદ કરતા નથી? શું પાલિકાના પાણી નિકાલના મશીનો જનતાના ટેક્સના પૈસામાંથી નથી ખરીદાયા? તો પછી તેનો ઉપયોગ જનતા માટે કેમ નહીં? લોકો પૂછી રહ્યા છે કે, જો ધારાસભ્યની પોતાની ઓફિસમાં પાણી ભરાયા હોત, તો શું તેઓ આટલી જ શાંતિથી મશીન ન આવવાની વાત કરી શક્યા હોત? ખાડીપૂર બાદ રાહત કામગીરીમાં થયેલા વિલંબ અને ધારાસભ્યની આ પ્રકારની ટિપ્પણીએ સુરતના રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે.