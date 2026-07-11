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"લો ભાઈ તાળીઓ પાડો, મશીન નહીં આવે": સુરતમાં ખાડીપૂર બાદ લોકોએ કુમાર કાનાણી પાસે મદદ માંગી તો મળ્યો આવો જવાબ!

Surat News: સુરતમાં ખાડીપૂરની ગંભીર પરિસ્થિતિ વચ્ચે ધારાસભ્ય કિશોર કાનાણીના એક બેજવાબદાર નિવેદને લોકોમાં ભારે આક્રોશ જગાવ્યો છે. વિસ્તારમાં ભરાયેલા પાણીને દૂર કરવા માટે મશીન મોકલવા અંગે સ્થાનિકોએ ધારાસભ્યને ફોન કરીને મદદ માગી હતી, પરંતુ જવાબમાં કિશોર કાનાણીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું હતું કે 'મશીન નહીં આવે'. ધારાસભ્યનો આ જવાબ ફોન પર સ્પીકર દ્વારા સાંભળતા જ ત્યાં હાજર લોકો આઘાતમાં સરી પડ્યા હતા. લોકોની લાચારી પર ધારાસભ્યની આવી ઉદ્ધત પ્રતિક્રિયા સાંભળીને જનતાએ વ્યંગમાં તાળીઓ પાડીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, 'લો ભાઈ તાળીઓ પાડો, મશીન તો નહીં જ આવે'.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 11, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:48 PM IST
"લો ભાઈ તાળીઓ પાડો, મશીન નહીં આવે": સુરતમાં ખાડીપૂર બાદ લોકોએ કુમાર કાનાણી પાસે મદદ માંગી તો મળ્યો આવો જવાબ!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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