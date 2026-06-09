/કાટમાળ નીચે દબાયા દીકરીના લગ્નના અરમાન: સુરતમાં ‘ભૂતિયા બુલડોઝરે’ એક લાચાર માતાની આખી જિંદગીની મૂડી કચડી નાખી!

Surat News : સુરતના નકલી બુલડોઝર કાંડે સમગ્ર રાજ્યમાં રાજકીય ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. 100 થી વધુ મકાનો પર બુલડોઝર પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ફરી વળે, અને પછી ખબર પડે કે કોર્પોરેશનના આ બુલડોઝર ન હતા. ભાજપના ધારાસભ્યો કુમાર કાનાણી અને વિનુ મોરડીયા બંને મેદાનમાં આવ્યા. એટલે સમગ્ર પ્રકરણમાં રાજકીય ગરમાવો આવ્યો. હદ તો ત્યાં થઈ કે આ કેસમાં પોલીસ કેસ પણ થયો નથી. હવે બુલડોઝર પણ નકલી નીકળ્યું તે વાતે જોર પકડ્યું. સૌરાષ્ટ્રના જ બિલ્ડરના લાભાર્થે ઘટના બની હોવાની પણ ચર્ચા છે. એટલે આપણે પણ કહેવું પડે "બાપા સીતારામ ની જય હો..."
મકાનમાં દીકરીના લગ્નનો સામાન હતો, અને તોડી પડાયું
સુરતના નાસીરનગરમાં 200 મકાનોનું ભૂતિયા ડિમોલિશન બાદ ગરીબોની દયનીય સ્થિતિ જોવા મળી હતી. લગભગ 200 થી વધુ મકાનોનું ડિમોલિશન થતા તમામ પરિવારો રાતોરાત બેઘર થયા હતા. હાલ ઘરની બહાર મહિલાઓ રડતી જોવા મળી. પોતાના મકાનની છત ના રહેતા મહિલાઓ રડી રહી છે. એક વૃદ્ધ મહિલાનો પતિ નથી અને દીકરીના લગ્ન રવિવારે છે. એક મહિલાએ કહ્યું કે, મકાનની અંદર મારી દીકરીના લગ્નનો સામાન હતો. પરંતું અમને લગ્નનો સામાન પણ તંત્ર દ્વારા બહાર કાઢવામાં આવ્યો ન હતો, અને તેના પર બુલડોઝર ચલાવી દેવાયું. હાલ લગ્નનો સામાન કાટમાળ નીચે દબાયેલો છે. દીકરીના લગ્ન કઈ રીતે કરવા તે વિચારી વૃદ્ધા રડી રહી છે.
હવે દીકરીના લગ્ન કેવી રીતે કરશે
રડી રહેલી આ મહિલા ખુદ મીડિયા સામે બોલી શકી પણ ન હતી. તેમની સાથે ઉભેલી મહિલાએ જવાબ આપતા કહ્યું કે, તેમનું કેન્સરનું ઓપરેશન થયુ છે, તેથી જીભ કાપવામાં આવી છે. તેથી તેઓ બોલી શક્તા નથી. રવિવારે તેમની દીકરીના લગ્ન હતા. મહિલાના પતિ જીવિત નથી. એક-એક રૂપિયો જોડીને તેઓએ દીકરીના લગ્ન માટે સામાન એકઠો કર્યો હતો. એ બધો કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયો. એ લોકોને સામાન બહાર કાઢવાનો પણ સમય ન અપાયો. હવે દીકરીના લગ્ન કેવી રીતે કરશે. બોલી ન શક્તી મહિલાએ રડીને પોતાનો હાલ વ્યક્ત કર્યો.
મનપા દ્વારા બિલ્ડરને નોટિસ, બિલ્ડીંગના બાંધકામને મંજૂરી જ નથી
સુરતના નાસિર નગરના 100થી વધુ મકાન ડિમોલેશન મામલે નવા અપડેટ આવ્યા છે. જે બિલ્ડરના ઈશારે બાંધકામ તૂટ્યાનો આરોપ છે તેના બિલ્ડીંગ બાંધકામની મંજૂરી નથી હોવાનું સામે આવ્યું. બિલ્ડરને રસ્તો આપવાના નામે 100 મકાનો તોડી પાડ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે. મનપા દ્વારા હવે બિલ્ડરને બાંધકામ માટે નોટિસ ફટકારી છે. મજૂરી ન હોવા છતાં કાર્યવાહી ના બદલે માત્ર પુરાણ કરવા માટેનો નોટિસમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે. બેઝમેન્ટ સુધી બાંધકામ થઇ ગયા હોવા છતાં તંત્ર ચૂપ તેને લઇ અનેક સવાલ ઉઠ્યા છે.
100 મકાનો કોણે તોડ્યા?
સમગ્ર ઘટનામાં ગરીબોના 100 મકાન કોણે તોડી પાડ્યા તે પણ એક હજી રહસ્ય છે. નવી ઈમારતમાં બેઝમેન્ટ સુધીનું બાંધકામ થઈ ગયું ત્યાં સુધી તંત્ર ચૂપ રહ્યું. બાજુમાં જ ચાલી રહેલા મસમોટા ગેરકાયદે બાંધકામને બચાવવા તંત્રએ આકાશ-પાતાળ એક કર્યા છે. ખાનગી જમીનમાં રસ્તાના બહાને ગરીબોનાં મકાનો તોડાયાં તે જ દિવસે દોઢ વર્ષથી ચાલતા આ મસમોટા ગેરકાયદે બાંધકામને માત્ર નોટિસ અપાઈ હતી. વિવાદિત જમીનને અડીને જ આવેલી જમીન પર દોઢ વર્ષથી કોઈપણ મંજૂરી વગર 12 ટાવર ઊભા કરવાનું ગેરકાયદે બાંધકામ ધમધમી રહ્યું છે. આ માટે એક પણ મંજૂરી લેવામાં આવી નથી છતાં તેને નોટિસ પણ માત્ર ખોદાણ પૂરવા માટેની આપવામાં આવી છે.
હાઈકોર્ટ પહોંચ્યો મામલો
સુરતના નાસિર નગરના 200 મકાનોના ભૂતિયા ડિમોલિશનનો કિસ્સો ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. બાકીના સવાસો જેટલા મકાનો પર ડિમોલિશન ના થાય તે માટે અરજી કરાઈ છે. સમગ્ર ષડયંત્રમાં સૌરાષ્ટ્રના બે બિલ્ડર તથા અન્ય એક નામાંકિત ગ્રુપના પાર્ટનરની પણ શંકાસ્પદ ભૂમિકા હોવાની ચર્ચા છે.
સુરત પાલિકા સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન દ્વારા તપાસના આદેશ આપ્યા
કતારગામના ભૂતિયા ડિમોલિશન બાબતે સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન રાજન પટેલે સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું કે, smc લાઇન દોરી માટે ગયા હતા તેના માટે પોલીસ બંદોબસ્ત માંગ્યો હતો, પાલિકાએ ડિમોલિશન કર્યું નથી. ડિમોલિશન કઈ રીતે થયું તે તપાસનો વિષય છે. અમે તપાસના ઓર્ડર આપ્યા છે, અમે ફક્ત ડિમાર્કેશન કરવા પોલીસ બંદોબસ્ત માંગ્યો હતો. તપાસમાં જે સામે આવશે તે બાબતે અમે કાર્યવાહી કરીશું. ફરિયાદના સવાલ બાબતે કહ્યું કે, તપાસ બાદ આગળની કાર્યવાહી કરીશું પરંતુ એવું ન બોલ્યા કે અમે પોલીસ ફરિયાદ કરીશું...? કતારગામ ઝોનની જગ્યામાં સેન્ટ્રલ ઝોનનું ડીમાર્કેશન કઈ રીતે કરવામાં આવ્યું આ બાબતે સવાલ કરતા રાજન પટેલે કહ્યું કે, ચાર રસ્તાની મિલ્કત કયા ઝોનને લાગે તે નક્કી થતું નથી.