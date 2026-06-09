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કાટમાળ નીચે દબાયા દીકરીના લગ્નના અરમાન: સુરતમાં ‘ભૂતિયા બુલડોઝરે’ એક લાચાર માતાની આખી જિંદગીની મૂડી કચડી નાખી!

Surat Fake Bulldozer Scandal : સુરતના નાસીરનગરમાં ભૂતિયા ડિમોલિશનના વિવાદમાં જેમના મકાન ધ્વસ્ત થયા છે, એ ગરીબ પરિવારો પર આભ તૂટી પડ્યું છે. મકાન તૂટ્યા બાદ લોકો બેઘર બન્યા છે. એક મહિલાની દીકરીના રવિવારે લગ્ન છે, અને તેમનું ઘર છીનવાયું છે 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 09, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:07 PM IST
કાટમાળ નીચે દબાયા દીકરીના લગ્નના અરમાન: સુરતમાં ‘ભૂતિયા બુલડોઝરે’ એક લાચાર માતાની આખી જિંદગીની મૂડી કચડી નાખી!

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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