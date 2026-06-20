/સુરત નાસિરનગર ડીમોલેશન મામલે આખરે મનપા કમિશનરએ તોડ્યું મૌન, સ્વીકાર્યું કે ડિમોલેશન મનપાએ કર્યું

Nasirnagar Demolition Controversy: સુરતના ચર્ચિત અને વિવાદાસ્પદ નાસીરનગર ભૂતિયા ડિમોલિશન મામલે આખરે 22 દિવસ બાદ સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ. નાગરાજે મૌન તૌડ્યું છે. સુરતના નાસીરનગર ભૂતિયા ડિમોલિશન મામલે મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ. નાગરાજને આખરે એક મોટો ધડાકો કરતા મનપા પ્રશાસનમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. અત્યાર સુધી જે ડિમોલિશન રહસ્યના પડદા પાછળ હતું, તેના પરથી પડદો હટાવતા કમિશનરે સ્વીકાર્યું છે કે, આ કામગીરી સેન્ટ્રલ ઝોનના અધિકારીઓ દ્વારા જ કરવામાં આવી હતી.
નોંધનીય છે કે, સામાન્ય નિયમ અને કાયદા મુજબ કોઈપણ બાંધકામ તોડતા પહેલાં નોટિસ આપીને પૂરતો સમય આપવો અનિવાર્ય હોય છે. પરંતુ નાસીરનગરના કિસ્સામાં લાઇન દોરી અને ડિમાર્કેશનની કામગીરીના બહાને સીધું જ ડિમોલિશન કરી દેવામાં આવ્યું હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે. મનપા કમિશનરના નિવેદનથી આ આક્ષેપોને બળ મળ્યું છે.
ડિમાર્કેશનના કામે સમયે ડિમોલિશન
સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ. નાગરાજને જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં નાસીરનગરમાં ચર્ચિત ડિમોલિશનની કામગીરી મામલે નિવેદન આપવા માંગું છું. 30 મે 2026ના રોજ સેન્ટ્રલ ઝોનના અધિકારીઓ દ્વારા લાઈન દોરીનો અમલ કરવા માટે અને ડિમાર્કેશનની કામગીરી કરવા માટે પોલીસ બંદોબસ્ત લઈને કામગીરી કરવામાં આવી હતી. લાઈન દોરીના અમલ અને ડિમાર્કેશનની કામગીરી દરમિયાન ડિમોલિશન પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ બંદોબસ્ત પણ મનપાએ જ માંગ્યો હતો.
મામલો હવે હાઈકોર્ટના શરણમાં
આ ચોંકાવનારી સ્વીકૃતિ બાદ હવે આખો વિવાદ કાયદાકીય ગૂંચમાં ફસાયો છે. પીડિત પક્ષ દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં સુરત મહાનગરપાલિકાને પણ પક્ષકાર બનાવવામાં આવી છે.
હાલ આ મામલે કમિશનર એમ. નાગરાજને વધુ વિગતો આપવાનો ઇનકાર કરતા જણાવ્યું હતું કે, "મેટર અત્યારે સબ-જ્યુડિસ છે, તેથી આ તબક્કે વધુ વિચાર-વિમર્શ કરવો ઉચિત નથી. કોર્ટમાં મનપા તરફથી તમામ વિગતો અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા રજૂ કરવામાં આવશે. નામદાર હાઈકોર્ટ જે પણ ચુકાદો આપશે, તેનું મનપા દ્વારા ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવશે."