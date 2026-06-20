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સુરત નાસિરનગર ડીમોલેશન મામલે આખરે મનપા કમિશનરએ તોડ્યું મૌન, સ્વીકાર્યું કે ડિમોલેશન મનપાએ કર્યું

Nasirnagar Demolition Controversy: સુરતના ચર્ચિત અને વિવાદાસ્પદ નાસીરનગર ભૂતિયા ડિમોલિશન મામલે આખરે 22 દિવસ બાદ સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ. નાગરાજે મૌન તૌડ્યું છે. સુરતના નાસીરનગર ભૂતિયા ડિમોલિશન મામલે મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ. નાગરાજને આખરે એક મોટો ધડાકો કરતા મનપા પ્રશાસનમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 20, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:26 PM IST
સુરત નાસિરનગર ડીમોલેશન મામલે આખરે મનપા કમિશનરએ તોડ્યું મૌન, સ્વીકાર્યું કે ડિમોલેશન મનપાએ કર્યું

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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નાસિરનગર ડીમોલેશન મામલે આખરે કમિશનરએ તોડ્યું મૌન,સ્વીકાર્યું કે ડિમોલેશન મનપાએ કર્યુ
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