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'રૂપિયા આપો તો બાંધકામ સલામત, ન આપો તો ડિમોલિશન', BJP ગુજરાતના બે ધારાસભ્યો અધિકારીઓ પર લાલઘૂમ!

Surat News: સુરત મહાનગરપાલિકા સંકલનની બેઠક ઉગ્ર બની. ધારાસભ્ય સંદીપ દેસાઈ અને કુમાર કાનાણી ઉગ્ર રજૂઆત. સંદીપ દેસાઈએ ફ્રી મોનસુન કામગીરીને લઈને મુદ્દો ઉઠાવ્યા. પ્રિ મોન્સૂન કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી. કુમાર કાનાણીએ પણ ઉગ્ર રીતે રજૂઆત કરી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 06, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:40 PM IST
'રૂપિયા આપો તો બાંધકામ સલામત, ન આપો તો ડિમોલિશન', BJP ગુજરાતના બે ધારાસભ્યો અધિકારીઓ પર લાલઘૂમ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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