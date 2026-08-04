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'તારી પત્ની ભાગી ગઈ' કહી ટિપ્પણીઓ કરતાં મિત્રની નિર્દયતાથી હત્યા; કલાકોમાં ભેદ ઉકેલાયો, પોલીસે કર્યા મોટો ખુલાસા

Surat News: પાંડેસરા વિસ્તારમાં બનેલા હત્યાના ગંભીર બનાવનો ભેદ સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલી બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મૃતક મન્ટુ રામબિલાશ ઠાકુરે આરોપીની પત્ની અંગે વારંવાર કરવામાં આવતી મશ્કરી અને અપમાનજનક ટિપ્પણીઓના કારણે આ હત્યા કરવામાં આવી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 04, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:32 AM IST
'તારી પત્ની ભાગી ગઈ' કહી ટિપ્પણીઓ કરતાં મિત્રની નિર્દયતાથી હત્યા; કલાકોમાં ભેદ ઉકેલાયો, પોલીસે કર્યા મોટો ખુલાસા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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