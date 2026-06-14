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નાસીરનગર ડિમોલિશન મામલે સુરતમાં રાજકારણ ગરમાયું: બિલ્ડરો અને તંત્ર સામે કોંગ્રેસ લાલઘૂમ

Surat News: સુરતના નાસીરનગરમાં તાજેતરમાં થયેલા ડિમોલિશનની ઘટનાએ શહેરના રાજકારણ અને વહીવટી તંત્રમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. કથિત 'નકલી' ડિમોલિશનના આ મામલે હવે નવા અને ચોંકાવનારા વળાંકો આવી રહ્યા છે. પાલિકાએ જમીન કબજે કરવા માટે તેમના ઘર તોડ્યા હોવાની વાત સામે આવી છે, તો બીજી તરફ સમગ્ર ઘટના પાછળ કોઈ મોટા કૌભાંડની ગંધ આવી રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 14, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:53 PM IST
નાસીરનગર ડિમોલિશન મામલે સુરતમાં રાજકારણ ગરમાયું: બિલ્ડરો અને તંત્ર સામે કોંગ્રેસ લાલઘૂમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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