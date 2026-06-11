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કેમેરો જોઈને ભાગ્યા કમિશનર! નાસીરનગરના ભૂતિયા ડિમોલિશન પર સવાલ આવતા જ સુરતમાં થયો હંગામો, મીડિયા કર્મીઓ માટે દરવાજો બંધ કરાયો

Surat Nasir Nagar Ghost Demolition : સુરતમાં નાસિર નગરના ભૂતિયા ડિમોલિશન મુદ્દે હવે એકબીજા પર આક્ષેપબાજી થઈ રહી છે. કાજલ હિન્દુસ્તાનીએ ધારાસભ્ય વિનુ મોરડિયા પર સવાલો ઉઠાવ્યા, તો નાસિરનગર ડિમોલિશનનો સવાલ પૂછાતા જ પાલિકા કમિશનર કેમેરા જોઈ ભાગ્યા હતા, આખરે પાલિકામાં કેવો ખેલ ખેલાયો જાણો

Written ByDipti Savant
Published: Jun 11, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:19 PM IST
કેમેરો જોઈને ભાગ્યા કમિશનર! નાસીરનગરના ભૂતિયા ડિમોલિશન પર સવાલ આવતા જ સુરતમાં થયો હંગામો, મીડિયા કર્મીઓ માટે દરવાજો બંધ કરાયો

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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