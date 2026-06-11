/કેમેરો જોઈને ભાગ્યા કમિશનર! નાસીરનગરના ભૂતિયા ડિમોલિશન પર સવાલ આવતા જ સુરતમાં થયો હંગામો, મીડિયા કર્મીઓ માટે દરવાજો બંધ કરાયો

Surat News : સુરતના નાસિરનગરમાં ડિમોલિશનનો મુદ્દો હવે પાલિકામાં ગળામાં હાડકાની જેમ ભરાયું છે. ભૂતિયા ડિમોલિશનના 12 દિવસ બાદ મ્યુનિ કમિશનર મીડિયા સમક્ષ આવ્યા છે અને તેઓએ તપાસ કમિટીનું રટણ કર્યું હતું. ત્યારે સુરત પાલિકામાં જોવા જેવો ઘાટ સર્જાયો હતો. બિલ્ડરોને છાવરવા SMCના અધિકારી રૂમમાં પૂરાયા હતા. તો બીજી પોલીસે તેઓને મીડિયાથી બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ તરફ, સુરત મ્યુ.કમિશનર અને એન્જિ. આશિષ નાયક મીડિયા કેમેરા જોઈને ભાગ્યા હતા. તો મીડિયા કર્મચારીઓને પણ કોન્ફરન્સમાં જતા અટકાવાયા હતા. કોન્ફરન્સ હોલનો દરવાજો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. મીડિયા કર્મી સાથે માર્શલ દ્વારા ઝપાઝપી પણ કરવામાં આવી હતી.
કેમેરો જોઈને ભાગ્યા કમિશનર
સુરતમાં નાશીર નગર ડિમોલિશન મુદ્દે જબરદસ્ત હંગામો ચાલી રહ્યો છે. સુરત મહાનગર પાલિકાના કમિશનર આશિષ નાયકે ડિમોલિશનના ખલનાયકોને બચાવવા માટે કહ્યું કે હું કંઈ જાણતો નથી. જ્યાં ડિમોલિશન થયું છે તે ઝોન નવો હોવાથી તેઓ અજાણ હોવાનું રટણ કરીને પત્રકાર પરિષદ છોડીને ચાલતી પકડી. જેના કારણે પત્રકારોએ સવાલ પૂછવાનો પ્રયાસ કર્યો તો માર્શલોએ પત્રકારો સાથે ધક્કામુકી કરી. મહત્વનું છે કે નિયમો નેવે મૂકીને નાશીર નગરમાં સુરત મનપાએ 100થી વધુ મકાનો તોડી પાડ્યાં હોવાનો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. આ મુદ્દે ભાજપના ધારાસભ્ય
વિનુ મોરડિયા અને કુમાર કાનાણીએ આ મુદ્દે સવાલ ઉઠાવ્યા છે અને સૌથી મોટું નિવેદન પહેલીવાર એ સામે આવ્યું જેમાં મનપાએ ખુદ કબૂલ્યું હતું કે આ ડિમોલિશન તેમણે કર્યું નથી. પરંતુ જ્યારે વિવાદ વધારે ચગ્યો તો મનપાના બાબુઓએ કહ્યું કે આ ડિમોલિશન અમે જ કર્યું છે. અને એટલે જ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે કે કયા બિલ્ડરો માટે સુરત મનપાએ ડિમોલિશન કર્યું હતું. અને હવે શા માટે આશિષ નાયક કેમેરા જોઈને ભાગી રહ્યા છે.
જવાબદાર અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ કરી - વિનુ મોરડિયા
સુરતના નાસીર નગરના ભૂતિયા ડિમોલિશનનો મુદ્દો હવે તૂલ પકડી રહ્યો છે. કતારગામના MLA વિનુ મોરડિયાએ કોર્પોરેશનના અધિકારીની હાજરી સામે સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેઓએ કહ્યું કે, ડિમોલિશન સમયે રોડ ડેવલપમેન્ટ વિભાગના સુજલ પ્રજાપતિ હાજર હતા. જો મનપાએ ડિમોલિશન નથી કર્યુ તો અધિકારી હાજર કેમ? ધારાસભ્ય વિનુ મોરડિયાએ આક્ષેપ કર્યા કે, મને દબાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. બિલ્ડરોને છાવરવા માટે આખો ખેલ કરાયો છે. નિરાકરણ નહીં આવે ત્યાં સુધી હું બેસીશ નહીં. તો સાથે તેઓએ નિવૃત્ત જજની તપાસ કમિટી બનાવવા અને જવાબદાર અધિકારીઓએ સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ કરી છે.
સુરત પાલિકામાં નાસીર નગર ડિમોલિશન મુદ્દે નાટ્યાત્મક વળાંક જોવા મળ્યો છે. મ્યુ.કમિશનર એમ.નાગરાજન અને આશિષ નાયક કેમેરો જોઈને ભાગ્યા હતા. એટલું જ નહિ, મીડિયાથી બચવા માટે કોન્ફરન્સ રૂમનો દરવાજો બંધ કરી દેવાયો હતો. પાલિકામાં ઝપાઝપીના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. સુરત મહાનગરપાલિકાની ટીમે લાલગેટ પોલીસને બોલાવવી પડી હતી. મ્યુ.કમિશનરને બચાવવા માટે હવે પોલીસ મેદાનમાં આવી ગઈ છે.
કાજલ હિન્દુસ્તાની પણ કૂદી પડ્યા
આ ડિમોલિશન કોણે કર્યું એ તપાસનો વિષય હોવાનું મ્યુનિસિપલ કમિશનરે કહ્યું. સાથે જ તેઓએ કહ્યું કે, 9 ઝોન હોવાથી મને ડિમોલિશન વિશે ખબર નથી. તો સુરતના નાસિરનગર ડિમોલિશનમાં હવે ઘૂસણખોરીનો મુદ્દો ઉઠ્યો હતો. વિનુ મોરડિયા પર ઘૂસણખોરોને સપોર્ટ કર્યાનો કાજલ હિન્દુસ્થાનીએ આરોપ લગાવ્યા હતા. સાથે જ તેઓએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહને ધારાસભ્ય વિનુ મોરડિયા સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.