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નાસીરનગર ડિમોલેશન કેસમાં હાઈકોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ આદેશ; વિસ્થાપિતોને રાહત, ફટાકડા ફોડી લોકોએ ઉજવણી કરી!

Gujarat Hc Slams Govt In Surat Demolition Case: નાસીરનગર ડિમોલેશન કેસમાં હાઈકોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ આદેશ બાદ વિસ્થાપિતોને મોટી રાહત મળી છે. કોર્ટે જણાવ્યું છે કે જ્યાં મકાનો હતા ત્યાં પુનઃ મકાન અથવા વૈકલ્પિક રહેવાની વ્યવસ્થા કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. એક મહિનાથી વધુ સમયથી આશ્રયસ્થળમાં રહેતા પરિવારોમાં ખુશીની લહેર ફરી વળી. કમ્યુનિટી હોલમાં રહેતા વિસ્થાપિતોએ ફટાકડા ફોડી હાઈકોર્ટના આદેશનું સ્વાગત કર્યું. નાના બાળકો સહિત મહિલાઓ અને પુરુષોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. ઉજવણીમાં સૌ જોડાયા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 03, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:09 PM IST
નાસીરનગર ડિમોલેશન કેસમાં હાઈકોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ આદેશ; વિસ્થાપિતોને રાહત, ફટાકડા ફોડી લોકોએ ઉજવણી કરી!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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