/નાસીરનગર ડિમોલેશન કેસમાં હાઈકોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ આદેશ; વિસ્થાપિતોને રાહત, ફટાકડા ફોડી લોકોએ ઉજવણી કરી!

Gujarat Hc Slams Govt In Surat Demolition Case: સુરતના નાસીરનગર ડિમોલેશન મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વનો આદેશ આપતા વિસ્થાપિત પરિવારોને મોટી રાહત આપી છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો છે કે, જ્યાં પહેલાં મકાનો હતા ત્યાં ફરીથી મકાનો બનાવી આપવામાં આવે અથવા તો અસરગ્રસ્ત પરિવારો માટે વૈકલ્પિક રહેવાની વ્યવસ્થા તાત્કાલિક કરવામાં આવે. હાઈકોર્ટના આ આદેશ બાદ છેલ્લા એક મહિનાથી આશ્રયસ્થળમાં રહેતા પરિવારોમાં ખુશીની લહેર દોડી ગઈ હતી.
હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ વિસ્થાપિતોમાં ઉત્સવનો માહોલ
કોર્ટના આદેશના સમાચાર મળતા જ કમ્યુનિટી હોલમાં આશરો લઈ રહેલા વિસ્થાપિતોએ ફટાકડા ફોડીને પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. નાના બાળકોથી લઈને મહિલાઓ અને વૃદ્ધો સૌ કોઈ આ ઉજવણીમાં જોડાયા હતા. આ લડતને સફળ બનાવનાર એડવોકેટ ધવલ રાણા અને તેમની કાયદાકીય ટીમને લોકોએ ઉમળકાભેર વધાવી લીધી હતી. દરેક સુનાવણીમાં મક્કમતાથી પુરાવા રજૂ કરનાર વકીલોની ટીમને લોકો તરફથી અભૂતપૂર્વ સમર્થન અને આભાર મળ્યો હતો.
સુનાવણીમાં હાઈકોર્ટે તંત્રની ઝાટકણી કાઢી
હાઈકોર્ટમાં થયેલી સુનાવણી દરમિયાન સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC) અને રાજ્ય સરકારની કામગીરી સામે કોર્ટે ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. કોર્ટે ડિમોલેશનની કાર્યવાહીને ગેરકાયદે ગણાવીને તંત્રને અનેક તીક્ષ્ણ સવાલો કર્યા હતા. કોર્ટે પૂછ્યું કે, આ ડિમોલેશન કોના કહેવાથી થયું? કોઈ જવાબદાર અધિકારીના આદેશ વગર આટલું મોટું ડિમોલેશન શક્ય જ નથી.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, પોલીસે આ ઘટનામાં કેમ ફરિયાદ ન લીધી? ડિમાર્કેશન માટેની વાત હતી તો ડિમોલેશન કઈ રીતે થયું? સ્થળ પર હાજર હોવા છતાં પોલીસ કેમ એક્ટિવ ન હતી? અધિકારીઓને માત્ર સસ્પેન્ડ કરવા એ કોઈ નિષ્કર્ષ નથી. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ મામલે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી થવી જોઈએ. કોર્ટે નોંધ્યું કે, આ એક માત્ર કિસ્સો હોય તેવું નકારી શકાય નહીં. એક મહિના સુધી ફરિયાદ ન લેવાવી એ તંત્રની ગંભીર બેદરકારી દર્શાવે છે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વધુ સુનાવણી 9 જુલાઈના રોજ નક્કી કરી છે. આગામી સુનાવણીમાં કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશો આપ્યા છે. જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે SMC કમિશનરે ડિમોલેશનના તથ્યો અને ઘટના અંગે વ્યક્તિગત એફિડેવિટ જમા કરાવવી પડશે. વિસ્થાપિતોને ક્યાં અને કેવી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવી, તેનો સંપૂર્ણ અહેવાલ રજૂ કરવો પડશે.
ઘટના સ્થળે પ્રથમ પહોંચનાર પોલીસ, પોલીસને કોલ કરનાર સ્થાનિક વ્યક્તિ, ટોરેન્ટ પાવરને કોલ કરનાર વ્યક્તિ સહિતની તમામ વિગતોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રિપોર્ટ સોંપવા જણાવ્યું છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે, પોલીસ, SMC અને અન્ય સંલગ્ન વિભાગોની કામગીરી શંકાસ્પદ છે અને આ ગેરકાયદેસર ડિમોલેશન મામલે હવે ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ અનિવાર્ય છે.