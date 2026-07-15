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સુરત નાસિરનગર ડિમોલિશનમાં નવો વળાંક: શું મ્યુનિ. કમિશનરના આદેશથી થઈ કાર્યવાહી? વોટ્સએપ ચેટ સામે આવતા ખળભળાટ

Surat News: સુરતના ચકચારી નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલે હવે નવા વળાંકો સામે આવી રહ્યા છે. આ મામલે સસ્પેન્ડેડ એન્જિનિયર સુજલ પ્રજાપતિએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સોગંદનામું (એફિડેવિટ) રજૂ કરીને મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ. નાગરાજન પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. સુજલ પ્રજાપતિએ પુરાવા તરીકે બંને વચ્ચેની વોટ્સએપ ચેટ, કોલ રેકોર્ડ અને વીડિયો હાઈકોર્ટમાં રજૂ કરતા મનપાના વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 15, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:52 AM IST
સુરત નાસિરનગર ડિમોલિશનમાં નવો વળાંક: શું મ્યુનિ. કમિશનરના આદેશથી થઈ કાર્યવાહી? વોટ્સએપ ચેટ સામે આવતા ખળભળાટ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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