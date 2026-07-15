/સુરત નાસિરનગર ડિમોલિશનમાં નવો વળાંક: શું મ્યુનિ. કમિશનરના આદેશથી થઈ કાર્યવાહી? વોટ્સએપ ચેટ સામે આવતા ખળભળાટ

Surat News: સુરતના નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલે એક મોટો વળાંક આવ્યો છે, જેમાં સસ્પેન્ડેડ એન્જિનિયર સુજલ પ્રજાપતિ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ. નાગરાજન વચ્ચેની વોટ્સએપ ચેટ સામે આવી છે. સસ્પેન્ડેડ એન્જિનિયરે કમિશનર પર ગંભીર આરોપો લગાવતા હાઈકોર્ટમાં મહત્વના પુરાવા રજૂ કર્યા છે. તેમના દાવા મુજબ, 21 મેના રોજ મ્યુનિસિપલ કમિશનરે આપેલા આદેશના જવાબમાં તેમણે 'જી સર' લખ્યું હતું.
વીડિયોના તમામ પુરાવા હવે હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂ
29 મેના રોજ રોડ સરફેસની PDF મોકલાઈ હતી અને 30 મેના રોજ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ મોકલેલા વીડિયો પર કમિશનરે 'OK' લખીને જવાબ આપ્યો હતો. જોકે, 14 જૂનથી મ્યુનિસિપલ કમિશનરે અંતર જાળવી લીધું હતું અને સુજલના વારંવાર ફોન કરવા છતાં કોઈ જવાબ આપ્યો ન હતો. આ સમગ્ર વિવાદને પગલે ચેટ, કોલ રેકોર્ડ અને વીડિયોના તમામ પુરાવા હવે હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
હાઈકોર્ટમાં રજૂ કરાયેલા ચોંકાવનારા પુરાવા
સુજલ પ્રજાપતિ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી વિગતો મુજબ, આ સમગ્ર ડિમોલિશનની કાર્યવાહી ઉચ્ચ અધિકારીઓના સીધા આદેશથી થઈ હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ચેટના મુખ્ય અંશોની વાત કરીએ તો સુજલ પ્રજાપતિના દાવા મુજબ, મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ. નાગરાજને 21 મેના રોજ મેસેજ કરીને "Complete this ASAP" (આ કામ વહેલી તકે પૂર્ણ કરો) તેવો આદેશ આપ્યો હતો. તેના જવાબમાં સુજલ પ્રજાપતિએ "જી સર" લખીને સંમતિ દર્શાવી હતી. 29 મેના રોજ રોડ સરફેસ સંબંધિત PDF કમિશનરને મોકલવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ 30 મેના રોજ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ તેના 'આફ્ટર' (After) વીડિયો પણ કમિશનરને મોકલવામાં આવ્યા હતા. સુજલનો દાવો છે કે, આ વીડિયો જોયા બાદ કમિશનરે "OK" લખીને જવાબ આપ્યો હતો.
14 જૂન બાદ સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હોવાનો દાવો
સોગંદનામામાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, ડિમોલિશન બાદ પણ બંને વચ્ચે સંપર્ક ચાલુ હતો અને જૂન મહિના દરમિયાન પણ વોટ્સએપ કોલ અને ન્યૂઝ લિંક્સની આપ-લે થઈ હતી. જોકે, 14 જૂન બાદ સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હોવાનો દાવો સુજલ પ્રજાપતિએ કર્યો છે.
સુજલ પ્રજાપતિના જણાવ્યા મુજબ, 14 જૂનથી મ્યુનિસિપલ કમિશનરે તેમની સાથે અંતર જાળવવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન સુજલ દ્વારા અનેક વખત ફોન કરવા છતાં કમિશનર તરફથી કોઈ જ જવાબ આપવામાં આવ્યો ન હતો.
સુરત મહાનગરપાલિકાના વહીવટીતંત્રમાં હલચલ મચી
નાસિરનગર ડિમોલિશન કેસમાં હવે સુજલ પ્રજાપતિ દ્વારા પુરાવા તરીકે ચેટ, કોલ રેકોર્ડ અને વીડિયો હાઈકોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવતા આ મામલો વધુ ગંભીર બન્યો છે. આ એફિડેવિટ અને તેમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપો બાદ સુરત મહાનગરપાલિકાના વહીવટીતંત્રમાં હલચલ મચી ગઈ છે.