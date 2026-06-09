Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Surat
  • /સુરતમાં કયા ભૂતે નાસીર નગર તોડ્યું? ભૂતિયા ડિમોલિશનમાં હાજર રહેલા અધિકારી રાતોરાત ગાયબ!

સુરતમાં કયા ભૂતે નાસીર નગર તોડ્યું? ભૂતિયા ડિમોલિશનમાં હાજર રહેલા અધિકારી રાતોરાત ગાયબ!

Surat Fake Bulldozer Scandal : સુરતના નાસિરનગરમાં ડિમોલિશન મુદ્દે હજુ સસ્પેન્સ યથાવત છે. બિલ્ડરના ઈશારે 200 ઘરો તોડ્યા હોવાનો આરોપ ઉઠ્યો છે. તો વિવાદ વચ્ચે સેન્ટ્રલ ઝોનના અધિકારી જયાંગ જીવન રામજીવાલા રજા પર ઉતરી ગયા છે. પરંતું સળગતો સવાલ એ છે કે, સુરતમાં ડિમોલિશન કરનાર 'ભૂત' કોણ છે?

Written ByDipti Savant
Published: Jun 09, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:53 PM IST
સુરતમાં કયા ભૂતે નાસીર નગર તોડ્યું? ભૂતિયા ડિમોલિશનમાં હાજર રહેલા અધિકારી રાતોરાત ગાયબ!

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
9 બોલમાં 9 રન ના કરવા દીધા... 49મી ઓવરમાં 3 વિકેટ ઝડપી ભારતે શ્રીલંકાને હરાવ્યું
IND A vs SL A20 min ago
2
Ahmedabad News47 min ago
3
Social Media Safety Tips1 hr ago
4
apple1 hr ago
5
petrol1 hr ago