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સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ આપઘાત કેસ: રેગિંગના આરોપમાં 4 સીનિયર રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો 6 મહિના માટે સસ્પેન્ડ

સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરના આપઘાત બાદ મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તપાસ અને રેગિંગના આરોપો વચ્ચે ચાર રેસિડેન્ટ ડોક્ટરોને 6 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 10, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:39 AM IST
સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ આપઘાત કેસ: રેગિંગના આરોપમાં 4 સીનિયર રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો 6 મહિના માટે સસ્પેન્ડ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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