/સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ આપઘાત કેસ: રેગિંગના આરોપમાં 4 સીનિયર રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો 6 મહિના માટે સસ્પેન્ડ

સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલની હોસ્ટેલમાં તબીબના આપઘાત બાદ હડકંપ મચી ગયો છે. આ ઘટના બાદ ચાલી રહેલી તપાસમાં રેગિંગના આરોપો સામે આવ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસ બાદ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ચાર સીનિયર રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો સામે રેગિંગની ફરિયાદ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સમગ્ર ઘટનાની ગંભીરતા જોતા તંત્રએ ચાર સીનિયર ડોક્ટરોને છ મહિના માટે બરતરફ કર્યાં છે.
સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં તબીબના આપઘાત બાદ આરોગ્ય મંત્રી પણ હરકતમાં આવ્યા હતા. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ બનાવ અંગે તપાસના આદેશ આપ્યા હતા. આ માટે ઉચ્ચસ્તરીય કમિટીની રચના પણ કરવામાં આવી હતી. રેગિંગના આરોપો બાદ મોડી રાત્રે નવ છાત્રોની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. જેમાં સીનિયર અને જુનિયર વચ્ચે રેગિંગની ઘટનાઓ અંગે માહિતી મેળવવામાં આવી હતી.
ચાર ડોક્ટરોને કરાયા સસ્પેન્ડ
આ મામલે પ્રાથમિક તપાસ બાદ મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ તંત્રએ ચાર સીનિયર રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો સામે કાર્યવાહી કરી છે. ડો. નિરાલી વસાવા, ડો. અનુજ મહેશ્વરી, ડો. દિક્ષીતાબેન સેસરિયન અને ડો. હિના ભૂતને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. છ મહિના માટે ચારેય ડોક્ટરોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
તંત્રએ જણાવ્યા અનુસાર આ ચારેય ડોક્ટરો છ મહિના માટે હોસ્પિટલની કામગીરી, હોસ્ટેલ અને અભ્યાસની એક્ટિવિટીમાં સામેલ થઈ શકશે નહીં. આ સમયગાળા દરમિયાન ચારેય ડોક્ટર હોસ્પિટલની નિયમિત કામગીરીમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. આ કાર્યવાહી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદો અને એન્ટી રેગિંગ ટીમની તપાસ બાદ કરવામાં આવી છે. જોકે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં રેગિંગના આરોપોની સંપૂર્ણ જાણકારી વિસ્તૃત તપાસ બાદ સામે આવશે.
ડો. હર્ષ પંડ્યાએ કરી હતી આત્મહત્યા
સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં જીપી હોસ્ટેલના રૂમ નંબર 1005મા રહેતા મૂળ મોડાસાના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર હર્ષ પંડ્યાએ આપઘાત કર્યો હતો. તેઓ સિવિલ હોસ્પિટલમાં માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગના પ્રથમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરવાની સાથે રેસિડેન્ટ ડોક્ટર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. તેમના આપઘાતથી હડકંપ મચી ગયો હતો. ત્યારબાદ હોસ્પિટલમાં રેગિંગની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ હતી.