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સુરતમાં ચિક્કાર દારૂ પીધેલા પોલીસકર્મીએ કાર BRTS બસમાં ઠોકી, સ્વીફ્ટમાંથી વર્દી અને ક્વોર્ટર મળ્યા!

Surat News: દારૂબંધીના લીરા ઉડાવતી વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના સુરતમાં બની છે. અઠવાગેટ વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે કાયદાના રક્ષકે જ કાયદાના ધજાગરા ઉડાડ્યા હતા. દારૂના નશામાં ધૂત એક પોલીસકર્મીએ પોતાની સ્વિફ્ટ કાર પુરપાટ ઝડપે દોડાવીને આગળ જતી BRTS બસની પાછળ જોરદાર ટક્કર મારી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 14, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:05 PM IST
સુરતમાં ચિક્કાર દારૂ પીધેલા પોલીસકર્મીએ કાર BRTS બસમાં ઠોકી, સ્વીફ્ટમાંથી વર્દી અને ક્વોર્ટર મળ્યા!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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