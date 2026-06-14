/સુરતમાં ચિક્કાર દારૂ પીધેલા પોલીસકર્મીએ કાર BRTS બસમાં ઠોકી, સ્વીફ્ટમાંથી વર્દી અને ક્વોર્ટર મળ્યા!

પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: નશાબંધીના કાયદાના લીરેલીરા ઉડાવતી એક ચોંકાવનારી ઘટના સુરતના પોશ ગણાતા અઠવાગેટ વિસ્તારમાંથી સામે આવી છે. અહીં એક ખાખીધારી પોલીસકર્મીએ દારૂના નશામાં ચૂર થઈને પુરપાટ ઝડપે કાર હંકારી BRTS બસને પાછળથી જોરદાર ટક્કર મારી હતી. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારનો આગના ભાગનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો હતો, પરંતુ સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
કારમાંથી મળી પોલીસની વર્દી અને દારૂની બોટલ અકસ્માત સર્જનાર સ્વિફ્ટ કારની જ્યારે સ્થાનિક લોકો અને પોલીસે તલાશી લીધી, ત્યારે અંદરથી પોલીસની વર્દી, બેલ્ટ અને દારૂની બોટલ તેમજ ગ્લાસ મળી આવ્યા હતા. વર્દી પર લાગેલી નેમપ્લેટ પર પોલીસકર્મીનું નામ અજય એચ. પટેલ હોવાનું સામે આવ્યું છે.અકસ્માત કરનાર પોલીસકર્મી એટલો ચિક્કાર દારૂ પીધેલો હતો કે બસને ઠોક્યા પછી પણ તેને ભાન નહોતું અને તે રસ્તા પર જાહેરમાં લવારા કરી રહ્યો હતો. ઘટનાને પગલે આસપાસના લોકોના મોટા ટોળાં એકત્ર થઈ ગયા હતા
ઉમરા પોલીસે કરી ધરપકડ ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસ દોડી આવી હતી. નશાની હાલતમાં ધમાલ મચાવતા પોલીસકર્મી અજય પટેલને અટકાયત કરીને તાત્કાલિક ઉમરા પોલીસ સ્ટેશને લઈ જવામાં આવ્યો છે. હાલ ઉમરા પોલીસે પોતાની જ વિભાગના આ કાયદો તોડનાર કર્મચારી વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન અને ડ્રંકન ડ્રાઇવિંગ હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.