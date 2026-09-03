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ભાજપના નેતાની જાહેરમાં હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો! ક્રાઈમ બ્રાન્ચ એક મહિનાથી ગુજરાત બહાર ધામા નાખી માસ્ટરમાઈન્ડને ઉઠાવી લાવી

Surat News: સુરતની ધરતી પરથી એક એવી ખૌફનાક કહાની સામે આવી છે, જેણે ખાખીને પણ હચમચાવી દીધી હતી. ઉધનાના રસ્તાઓ પર 21 વર્ષીય યુવા ભાજપ નેતા જય દલાલ પર જ્યારે તીક્ષ્ણ હથિયારોથી હુમલો થયો, ત્યારે આખો સુરત શહેર સન્ન થઈ ગયું હતું. પોલીસે એક પછી એક 13 આરોપીઓને તો સકંજામાં લીધા, પણ સવાલ એ હતો કે આ લોહિયાળ ખેલ પાછળનું અસલી 'માઈન્ડ' કોનું હતું? કોણે રચ્યો હતો આ ભયાનક સોપારીનો પ્લાન?

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 03, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:46 PM IST
ભાજપના નેતાની જાહેરમાં હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો! ક્રાઈમ બ્રાન્ચ એક મહિનાથી ગુજરાત બહાર ધામા નાખી માસ્ટરમાઈન્ડને ઉઠાવી લાવી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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