સુરતનું આ તળાવ બન્યું ભ્રષ્ટાચારનું કેન્દ્ર! લોકાર્પણના માત્ર 5 મહિનામાં જ વેરવિખેર થતા SUDAના કામની પોલ ખૂલી
Surat News: ગુજરાતના વિકાસના દાવા તો અનેક થાય છે. પરંતુ વિકાસનું એવું કોઈ કામ નથી જેમાં ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લાગતો ન હોય. દરેક કામમાં અધિકારીઓના ખિસ્સા ભરાય છે અને કટકીબાજ કોન્ટ્રાક્ટર્સ કૌભાંડ કરે છે. વધુ એક કૌભાંડ અને હલકી ગુણવત્તાના કામનો કિસ્સો સુરતથી સામે આવ્યો છે. જ્યાં પાંચ મહિલના પહેલા જ કરોડોના ખર્ચે બનેલું તળાવ હાલ વેરવિખેર થઈ ગયું છે. શું છે સમગ્ર મામલો? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.
- રિપોર્ટમાં હલકી કક્ષાનું મટીરિયલ વપરાયું હોવાના સામે આવ્યું
- ટેક્સના પૈસાથી બનતા વિકાસકાર્યોમાં આ જ ક્વોલિટી રહેશે?
- શું થશે કાર્યવાહી કે ફરી એકવાર ફાઇલોમાં જ દટાઈ જશે સત્ય?
Surat News: સુરત જિલ્લાના ઓલવાડના દેલાડ ગામમાં SUDA દ્વારા બનાવવામાં આવેલું તળાવ છે. આ તળાવ બનાવવા માટે રૂપિયા 5 કરોડ 17 લાખનો ખર્ચ કરાયો હતો. પરંતુ ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, લોકાર્પણના માત્ર પાંચ મહિનામાં જ તળાવ વેરવિખેર થઈ ગયું છે. કરોડોના ખર્ચે બનેલું આ તળાવ હવે ભ્રષ્ટાચારનું જીવતું સ્મારક બની ગયું છે..
પાંચ મહિનામાં જ તળાવ વેરવિખેર
હજુ આ તળાવનું લોકાર્પણ થયા હોવાના પાંચ મહિના જ થયા છે, ત્યાં હાથ લગાવતા જ પાળાનું પ્લાસ્ટર ઉખડી જાય છે. સિમેન્ટ તૂટી રહ્યો છે. વોકવે પરના બ્લોક્સ બેસી ગયા છે. તેમજ અનેક જગ્યાએ તિરાડો સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે. ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે, આ તળાવમાં માત્ર એક જ વાર પાણી ભરાયું હતું અને ત્યારબાદ જ હલકી કક્ષાના કામની પોલ ખુલવા લાગી.
દેલાડ ગ્રામ પંચાયતના સભ્ય દ્વારા સરદાર વલ્લભભાઈ નેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેક્નોલોજી સુરત પાસે તપાસ રિપોર્ટ કરાવવામાં આવ્યો. આ રિપોર્ટમાં હલકી કક્ષાનું મટીરિયલ વપરાયું હોવાના મુદ્દા સામે આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તો સવાલ સીધો છે, શું પ્રજાના ટેક્સના પૈસાથી બનતા વિકાસકાર્યોમાં આ જ ક્વોલિટી રહેશે?
જવાબદારી લેવા કોઈ તૈયાર નથી
ગ્રામજનોએ લાગતા-વળગતા અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. તેમજ તારકેશ્વરમાં પાણીની ટાંકી તુટી પડી ત્યારબાદ જે રીતે પગલાં લેવાયા હતા, તેવી જ સખ્ત કાર્યવાહી કરવાની માંગણી થઈ રહી છે. આ અંગે ઝી 24 કલાકની ટીમે SUDAના અધિકારીઓનો સંપર્ક સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ કોઈ પણ અધિકારી કેમેરા સામે આવવા તૈયાર નથી. આ ચુપ્પી જ અનેક સવાલોને જન્મ આપે છે.
5 કરોડથી વધુનો ખર્ચ, માત્ર 5 મહિના ટકી શકેલું તળાવ અને જવાબદારી લેવા કોઈ તૈયાર નથી. વિકાસના નામે ભ્રષ્ટાચારની ગંધ. શું થશે કાર્યવાહી? કે ફરી એકવાર ફાઇલોમાં જ દટાઈ જશે સત્ય?
