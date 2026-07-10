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ફોટો મોકલી ભાવ નક્કી થતો...પછી યુવતી હોટલમાં પહોંચતી! સુરતમાં હાઈપ્રોફાઈલ રેકેટનો પર્દાફાશ

Surat Pal Racket Busted: સુરત શહેરના પોશ ગમાતા પાલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં વોટ્સએપના માધ્યમથી ચાલતા હાઈપ્રોફાઈલ સેક્સ રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. આ સમગ્ર રેકેટમાં ગ્રાહકો મેળવવા અને સોદો નક્કી કરવા માટે ડિજિટલ પેટર્નનો ઉપયોગ કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. મુખ્ય સૂત્રધાર દલાલ ગ્રાહકો સાથે સીધો સંપર્ક કરવાને બદલે વોટ્સએપ મેસેજિંગ એપ્લિકેશન દ્વારા સંવાદ સાધતો હતો. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 10, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:13 PM IST
ફોટો મોકલી ભાવ નક્કી થતો...પછી યુવતી હોટલમાં પહોંચતી! સુરતમાં હાઈપ્રોફાઈલ રેકેટનો પર્દાફાશ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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