/પાટીદાર સમાજની ઐતિહાસિક પહેલ: સમાજમાં વધતા છૂટાછેડાના કેસ અને મિલકત વિવાદોના ઉકેલ માટે સમાધાન પંચની રચના

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પાટીદાર સમાજની ઐતિહાસિક પહેલ: સમાજમાં વધતા છૂટાછેડાના કેસ અને મિલકત વિવાદોના ઉકેલ માટે 'સમાધાન પંચ'ની રચના

Surat Patidar Samaj Launches Samadhan Panch: સુરતમાં વસતા લાખો પાટીદાર પરિવારો માટે સમસ્ત પાટીદાર સમાજ દ્વારા એક અત્યંત સરાહનીય અને ક્રાંતિકારી પહેલ કરવામાં આવી છે. બદલાતી જીવનશૈલીના કારણે સમાજમાં વધી રહેલા છૂટાછેડાના કેસો અને કરોડો રૂપિયાના વેપાર-ધંધામાં ભાઈઓ વચ્ચે સર્જાતા મિલકતના વિવાદોને અટકાવવા માટે સત્તાવાર રીતે ‘સમાધાન પંચ’ની રચના કરવામાં આવી છે. આ પંચનો મુખ્ય હેતુ પરિવારોને લાંબી અને ખર્ચાળ કાનૂની લડાઈમાંથી બચાવવાનો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 19, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:27 PM IST
પાટીદાર સમાજની ઐતિહાસિક પહેલ: સમાજમાં વધતા છૂટાછેડાના કેસ અને મિલકત વિવાદોના ઉકેલ માટે 'સમાધાન પંચ'ની રચના

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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