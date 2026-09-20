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સુરતમાં મોટો ધડાકો થતાં બચ્યો: પાલ પોલીસે અડધી રાત્રે દરોડા પાડી LPG રિફિલિંગ કૌભાંડનો કર્યો પર્દાફાશ

જરા વિચારો...તમે ઘરમાં શાંતિથી સૂતા હોવ અને તમારી સોસાયટી કે હાઈવે કિનારે એક જીવતો-જાગતો ટાઈમ બોમ્બ ટિક-ટિક કરી રહ્યો હોય તો? હા...મોડી રાત્રે અંધારાના ઓથારે મોતનો એક એવો જ લાઈવ ખેલ રમાઈ રહ્યો હતો, જે ગમે ત્યારે આખા સુરતને રાખના ઢગલામાં ફેરવી શકતો હતો!...પણ કહેવાય છે ને કે...પાપનો ઘડો ગમે ત્યારે ફૂટે જ છે! પાલ પોલીસે કેવી રીતે અડધી રાત્રે આ મોતના અડ્ડા પર સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક કરી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 20, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:25 PM IST
સુરતમાં મોટો ધડાકો થતાં બચ્યો: પાલ પોલીસે અડધી રાત્રે દરોડા પાડી LPG રિફિલિંગ કૌભાંડનો કર્યો પર્દાફાશ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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