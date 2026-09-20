/સુરતમાં મોટો ધડાકો થતાં બચ્યો: પાલ પોલીસે અડધી રાત્રે દરોડા પાડી LPG રિફિલિંગ કૌભાંડનો કર્યો પર્દાફાશ

પ્રશાંત ઢીવરે, સુરતઃ સુરતની પાલ પોલીસે બાતમીના આધારે ભેસાણ ગામ પાસે આવેલા દીપિકા માર્બલની બાજુમાં,એક જૂના રિલાયન્સ ગોડાઉનના પાર્કિંગમાં અડધી રાત્રે સપાટો બોલાવ્યો...જ્યાં ભારત ગેસ કંપનીના મોટા ટેન્કરોમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે કનેક્શન પાઈપો લગાવીને, નાના-મોટા બાટલાઓમાં મોટું રિફિલિંગ કૌભાંડ ચાલી રહ્યું હતું!
પોલીસે આ મધરાતના ઓપરેશન દરમિયાન ઘટનાસ્થળેથી 87 ગેસ સિલિન્ડર, 1 ગેસ ટેન્કર અને ત્રણ વાહનો મળીને કુલ 56 લાખ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે...સાથે આ ખતરનાક ખેલ રમનાર 9 આરોપીઓને પોલીસે જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે...
પરંતુ આ આખા નેટવર્કનો જે માસ્ટરમાઈન્ડ નીકળ્યો, તેનું કારનામું સાંભળીને પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ! આ કૌભાંડનો અસલી ખેલાડી છે પવનસિંહ ગુજ્જર, જે અગાઉ HPCL કંપનીમાં કામ કરી ચૂક્યો છે અને કંપનીના ગેસ ટ્રાન્સપોર્ટના એક-એક લૂપહોલ્સથી વાકેફ હતો!.
આ કૌભાંડ એટલું શાતિરતાથી ચાલતું હતું કે, આરોપીઓ ગોડાઉનના વોચમેનને દર મહિને 12 હજાર રૂપિયાની ફિક્સ લાંચ આપીને આખું નેટવર્ક ચલાવી રહ્યા હતા.
કંપનીનો માજી કર્મચારી પવનસિંહ જ કૌભાંડનો માસ્ટરમાઈન્ડ હતો અને ગેસના બાટલાની સપ્લાય ચેઈન સંભાળતો સુરેશ બોરીવાલા તેનો મુખ્ય સાગરીત હતો. જો પાલ પોલીસની બાતમી સહેજ પણ મોડી પડી હોત, તો હાઈવે પર કોઈ પણ ક્ષણે બોમ્બની જેમ ગેસ ટેન્કર ફાટી શક્યું હોત.
હાઈવે પર ચાલતા આ મોતના અડ્ડા પર પાલ પોલીસે રાતોરાત સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક કરીને સુરતને એક મોટી હોનારતમાંથી બચાવી લીધું છે...હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ નેટવર્કના તાર છેક કંપનીના કયા-કયા અધિકારીઓ સુધી જોડાયેલા છે!...