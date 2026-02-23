Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSurat

બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણી કેસમાં વધુ એક મહિલાને આવ્યું સુરત પોલીસનું તેડું, આ મહિલા બધું જાણતી હતી!

Surat Builder Death Case : તુષાર ઘેલાણી આપઘાત કેસ છેલ્લાં 20 દિવસથી સુરતની ટોક ઓફ ધ ટાઉન ઘટના બની છે, દીકરીના લગ્નના ચાર દિવસ પહેલા પિતાને એવી તો કેવી મજબૂર આવી કે તેમણે મોત વ્હાલુ કર્યું હશે તેવા સવાલો ઉભા થઈ રહ્યાં છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:17 AM IST

Surat News સુરત : સુરતના તુષાર ઘેલાણી આપઘાત હવે સુરતનો બહુચર્ચિત કેસ બન્યો છે. છેલ્લા 20 દિવસથી આ કેસ શહેરમાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન ઘટના બની છે. દીકરીના લગ્નના ચાર દિવસ પહેલા સુરતના નામાંકિત બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીએ મોતનું પગલુ ભર્યુ હતું, જેના માટે જવાબદાર હતી એક મહિલા. જેની સાથે આબરુ જવાની બીકે તુષાર ઘેલાણીએ દીકરીના લગ્ન હોવા છતાં આપઘાતનો રસ્તો અપનાવ્યો હતો. ત્યારે તુષાર ઘેલાણી આપઘાત કેસમાં એક મહિલાને પૂછપરછ માટે સુરત પોલીસે તેડું મોકલ્યુ છે. આરોપી પૂનમની બહેન પ્રિયાને હવે પોલીસનું તેડું મોકલાયું છે.  

પૂનમની બહેન બધું જાણતી હતી
પૂનમ ભદોરીયાના સ્ટ્રેસને કારણે તુષાર ઘેલાણીએ આપઘાત કર્યો હતો. પૂનમના માનસિક અને આર્થિક શોષણથી કંટાળી ઘેલાણીએ આપઘાત કર્યો હોવાનો તેના પરિવારજનો દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. તુષાર ઘેલાણીની દીકરી તન્વીની ફરિયાદના આધારે ઉમરા પોલીસે આત્મહત્યા દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી પૂનમની ધરપકડ કરી છે. પરંતું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, પૂનમની બહેન આ સમગ્ર હકીકતથી વાકેફ હતી. 

પૂનમ ભદોરીયા અને તુષાર ઘેલાણીના સંબંધ, ટોર્ચરીંગ, નાણાંકીય વ્યવહારો, મિલકતો બાબતે પૂનમની બહેનને જાણકારી છે. તેથી પોલીસ આજે અથવા આવતીકાલે તેને બોલાવી કેસ સંબંધિત જરૂરી માહિતી અને પુરાવા ભેગા કરશે. 

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, બ્લ્યૂ પેપી લોન નામની સ્કૂલમાં પૂનમ ભદોરીયાનો બેઝિક રોલ સ્કૂલ ચલાવવાનો હતો. પૂનમ ભદોરીયા સેલેરી સિવાય પણ તેનો નફો ભાગીદારી રીતે મેળવતી હતી. આ મામલે આઈટી રિટર્ન અને બેલેન્સશીટ પણ તપાસમાં આવી હતી. એટલું જ નહિ, તુષાર ઘેલાણીએ બે ઉચી કિંમતની દુકાનો પણ પૂનમના નામે કરી છે. જોલી માર્કેટમાં પણ તુષારભાઈના નામે રહેલી દુકાનો પૂનમ ભદોરીયાના નામે કરી હતી. આ દસ્તાવેજ પણ કરેલા છે. જોકે, ઓફિશિયલ ટ્રાન્જેક્શન જંત્રી મુજબ સ્ટેટમેન્ટ તપાસ કરી તો થયા નથી. 1 કરોડ 6 લાખ દુકાનની કિંમત છે. પૂનમ દબાણ કરી રહી હતી, અને બીજી તરફ તુષારભાઈને સમાધાન નહિ થાય તો આબરૂ જવાની બીક હતી. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

suratfather and daughterસુરતબિલ્ડરતુષાર ઘેલાણીTushar Ghelani

