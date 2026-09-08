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3 રાજ્યોની પોલીસને ચકમો આપનાર 'સેન્ચુરી કિંગ' ચોરનો ખેલ ખતમ! સુરત પોલીસે આ રીતે દબોચ્યો

102 ગુનાનો 'સેન્ચુરી કિંગ' પોલીસના સકંજામાં આવી ગયો છે. અત્યાર સુધી અનેક ગુનાઓ આચરી પોલીસથી નાસતોફરતો આરોપી આખરે સુરત પોલીસની ઝપેટમાં આવી ગયો છે. પોલીસે આશરે 120 સીસીટીવીની તપાસ કરી આ ચોરને ઝડપી લીધો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 08, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:23 PM IST
3 રાજ્યોની પોલીસને ચકમો આપનાર 'સેન્ચુરી કિંગ' ચોરનો ખેલ ખતમ! સુરત પોલીસે આ રીતે દબોચ્યો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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