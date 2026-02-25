બોર્ડની પરીક્ષામાં પોલીસ બનશે વિદ્યાર્થીઓની ‘સારથી’: રસ્તો ભૂલો કે ટ્રાફિક નડે, બસ એક કોલ કરો!
Surat Board Exam: આવતીકાલથી રાજ્યમાં બોર્ડની પરીક્ષાઓ શરૂ થવા જઈ રહી છે, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓના મનમાં સૌથી મોટો ડર પરીક્ષા કેન્દ્ર પર સમયસર પહોંચવાનો હોય છે. ખાસ કરીને સુરતમાં મેટ્રોની ચાલી રહેલી કામગીરી અને તેને કારણે સર્જાતા ટ્રાફિક જામને જોતા વિદ્યાર્થીઓ ચિંતામાં હોય તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ, આ વર્ષે સુરતની ટ્રાફિક પોલીસ વિદ્યાર્થીઓના વહારે સુરક્ષા કવચ બનીને આવી છે.
Surat Board Exam: સુરત પોલીસ દ્વારા પરીક્ષાર્થીઓ માટે ખાસ ‘હેલ્પલાઇન અને રેસ્ક્યુ પ્લાન’ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જેથી કોઈ પણ વિદ્યાર્થી ટ્રાફિક કે વાહનની ખરાબીને કારણે પરીક્ષાથી વંચિત ન રહે. Surat Police દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ટ્રાફિક જામમાં કોઈ વિદ્યાર્થી ફસાયા હશે તો પોલીસ મદદે આવશે. જરૂર પડે તો પોલીસ ગાડીમાં સેન્ટર સુધી મુકશે. વાહન બગડે તો પણ પોલીસ સારથી બનશે. જેના માટે હેલ્પલાઇન નંબર 74340 95555 જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ અંગે DCP ટ્રાફિક પન્ના મોમાયા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
સુરત પોલીસનો માસ્ટર પ્લાન: 80 જવાનો અને 40 વાહનો તૈનાત
DCP ટ્રાફિક પન્ના મોમાયાની જાહેરાત મુજબ, સુરત પોલીસ આ વખતે રક્ષક સાથે ‘સારથિ’ની ભૂમિકા પણ ભજવશે. શહેરના ટ્રાફિકથી ધમધમતા વિસ્તારોમાં પોલીસનો ખાસ બંદોબસ્ત રહેશે. 80 ટ્રાફિક જવાનોની ટીમ મેદાનમાં ઉતારી સુરક્ષા કવચ પુરી પાડવામાં આવ્યું છે. ઇમરજન્સી માટે 45 બાઇક, 20 મોપેડ અને 15 કાર સતત પેટ્રોલિંગમાં રહેશે. વરાછા, અડાજણ અને મજુરા ગેટ જેવા વિસ્તારો જ્યાં મેટ્રોની કામગીરી ચાલુ છે, ત્યાં વિશેષ તકેદારી રાખવામાં આવશે.
મુશ્કેલીના સમયે આ રીતે મેળવો પોલીસની મદદ
જો તમે પરીક્ષા કેન્દ્ર પર જવા નીકળ્યા હોવ અને કોઈ આકસ્મિક સમસ્યા આવે, તો ગભરાવાને બદલે નીચે મુજબના પગલાં ભરો. સૌ પ્રથમ તમારા ફોનમાં હેલ્પલાઇન નંબર 74340-95555 સેવ કરી લો. જો તમે ટ્રાફિકમાં ફસાયા હો, રસ્તો ભૂલ્યા હો કે વાહન બગડ્યું હોય તો તરત જ કોલ કરો. સમસ્યા જણાવી પોલીસ જવાનને વોટ્સએપ દ્વારા તમારું લાઈવ લોકેશન મોકલો. પોલીસ જવાન તમારી પાસે પહોંચે ત્યારે હોલટિકિટ બતાવી ખાતરી કરો. જો મુખ્ય હેલ્પલાઇન નંબર વ્યસ્ત જણાય, તો તમે 112 અથવા 0261-2241303 પર સંપર્ક કરી શકો છો.
કેવી રીતે કામ કરશે આ સિસ્ટમ કામ?
હેલ્પલાઇન પર કોલ આવતા જ કંટ્રોલ રૂમ એક્ટિવ થશે અને વિદ્યાર્થીની સૌથી નજીક રહેલા જવાનને મેસેજ આપશે. પોલીસ લાઈવ લોકેશન દ્વારા સમય બગાડ્યા વગર વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચશે. જો ટ્રાફિક ખૂબ જ ગંભીર હશે, તો પોલીસ સાઈરન વગાડીને રસ્તો સાફ કરાવશે અને જરૂર પડ્યે પોતાની ગાડીમાં વિદ્યાર્થીને પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી મૂકી આવશે. મેટ્રો સાઈટ અને સાંકડા રસ્તાઓ પર પોલીસની ટીમ સતત ફરતી રહેશે જેથી ક્યાંય પણ જામ ન સર્જાય.
વિદ્યાર્થીઓ માટે સંદેશ
પરીક્ષાના સમયે મનને શાંત રાખવું ખૂબ જરૂરી છે. ટ્રાફિક કે રસ્તાની ચિંતા છોડીને તમે માત્ર તમારા પેપર પર ધ્યાન આપો. સુરત પોલીસ તમારી મદદ માટે રસ્તા પર હાજર છે.
