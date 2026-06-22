/સુરત પોલીસને દેહવ્યાપારના અડ્ડા પર મોટી કાર્યવાહી, સાત મહિલાઓને મુક્ત કરાવી

સુરતની સરથાણા પોલીસે દેહવ્યાપારના અડ્ડા પર મોટી કાર્યવાહી કરી છે. યોગી ચોક નજીક સ્પા અને હેર સલૂનની આડમાં દેવવ્યાપાર ચાલી રહ્યો હતો. પોલીસે ખાનગી બાતમી મળતા દરોડા પાડ્યા હતા. પોલીસના દરોડામાં દેવ વ્યાપાર ચાલી રહ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. શહેરમાં ચાલતા દૂષણને ડામવા માટે પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી.
સરથાણા પોલીસની કાર્યવાહી
પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર સરથાણા પોલીસને ખાનગી બાતમી મળી હતી કે યોગી ચોક નજીક સ્પા અને હેર સલૂનમાં દેહવ્યાપાર ચાલી રહ્યો છે. પોલીસે ત્યાં દરોડો પાડ્યા હતા. ક્લાસિક હેર એન્ડ કેર અને વેલકમ સ્પા પર પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. દુકાન માલિક વિનોદ શર્માની અટકાયત કરવામાં આવી છે. સંચાલક શબાના મંડલને પણ પોલીસે કસ્ટડીમાં લીધી છે. સ્થળ પર એક ગ્રાહક પણ ઝડપાયો હતો.
સાત મહિલાઓને મુક્ત કરાવાય
પોલીસે દરોડા પાડી દેહવ્યાપાર માટે રાખવામાં આવેલી 7 મહિલાઓને મુક્ત કરાવી હતી. મહિલાઓ પાસેથી દેહવ્યાપાર કરાવવામાં આવી રહ્યો હતો. ગ્રાહકો પાસેથી રૂપિયા લઈ સ્પાની આડમાં મહિલાઓ પૂરી પાડવામાં આવતી હતી. પોલીસે ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પોલીસ દ્વારા દરોડા પાડી મોબાઈલ ફોન અને રોકડ રકમ જપ્ત રવામાં આવી છે. આ સિવાય કોન્ડોમ સહિત અન્ય પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે સુરત પોલીસ શહેરમાં ચાલકા અનૈતિક દૂષણને ડામવા માટે સતત કાર્યવાહી કરી રહી છે.